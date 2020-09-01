平均综合偿付能力充足率242.6%

本报北京8月31日电 （记者屈信明、欧阳洁）日前，中国银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议，分析2020年第二季度保险业偿付能力、总体风险等情况。今年第二季度，我国经济稳步恢复，保险业主要经营指标回升，呈现出较强的抗周期特征。2020年第二季度末，纳入会议审议的178家保险公司平均综合偿付能力充足率为242.6%，平均核心偿付能力充足率为230.4%，人身险公司、财产险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为236.4%、276.7%、286.1%；99家保险公司风险综合评级被评为A类。

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 02 版）

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