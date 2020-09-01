平均综合偿付能力充足率242.6%

本报北京8月31日电 （记者屈信明、欧阳洁）日前，中国银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议，分析2020年第二季度保险业偿付能力、总体风险等情况。今年第二季度，我国经济稳步恢复，保险业主要经营指标回升，呈现出较强的抗周期特征。2020年第二季度末，纳入会议审议的178家保险公司平均综合偿付能力充足率为242.6%，平均核心偿付能力充足率为230.4%，人身险公司、财产险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为236.4%、276.7%、286.1%；99家保险公司风险综合评级被评为A类。
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】
财经观察：厨电行业加快优胜劣汰 新品类逆势增长 2020年上半年，受疫情影响厨电行业整体出现了下滑，但是仍然有不少品类有逆市增长的良好表现。与此同时，面对多变的市场环境，厨电企业、经销商、渠道商在2020年积极创新转型，寻求新形势下的突破。 厨电行业加快优胜劣汰 梳理…【详细】
深圳经济特区成立40周年 税收规模见证经济发展“质”的飞跃 2020年，深圳经济特区成立40周年。 1980年8月26日，南中国海边的小城响起了震耳欲聋的爆竹声——全国人大常委会第十五次会议决定建立中国第一批经济特区。 40年来，深圳经济特区的成长快速而茁壮，不仅以年均超过30%的增速，实现…【详细】
国家统计局解读《2019年全国科技经费投入统计公报》 人民网北京8月27日电 （杨曦）日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布了《2019年全国科技经费投入统计公报》，国家统计局社科文司首席统计师邓永旭对此进行了解读。 一、研究与试验发展（R&D）经费突破2万亿元，投入强度进一步提高…【详细】