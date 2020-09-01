南京助力商洛解产业难题

本报南京8月31日电 （记者何聪、姚雪青）记者近日在“南京—商洛产业扶贫推进大会”上获悉：江苏南京计划以1000万元支持10个攻关专项，助力陕西商洛解决主导产业发展中的技术难题，并培养一批经济社会发展急缺人才和农村致富带头人。会上共签署了“小木耳大产业”深度合作、产业扶贫等7项合作协议。
商洛位于陕西东南部。自2016年实施新一轮东西部扶贫协作以来，南京扎实做好对口商洛扶贫协作各项工作，在两市共同努力下，扶贫协作工作取得重大突破，去年商洛所辖7县（区）全部实现脱贫摘帽。
据介绍，在当前的扶贫协作中，南京结合商洛资源禀赋和产业需求，组织企业到商洛对接洽谈、投资兴业。同时，以“渠道搭建”为支撑点做好消费扶贫，推动更多商洛特色产品走进南京市民生活。
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