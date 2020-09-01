厦门推动电子信息产业发展

本报厦门8月31日电 （记者刘晓宇）31日上午，厦门市电子信息产业发展大会在当地召开，来自全国各地的电子信息产业企业家代表和嘉宾齐聚一堂，携手推动厦门电子信息产业发展。会上签约项目78个，总金额超过800亿元。
福建省委常委、厦门市委书记胡昌升在会上表示，到2025年，厦门市电子信息产业规模争取突破万亿元，形成一批具有行业领导力的龙头企业和一大批“专精特新”中小企业，把厦门建设成为富有竞争力的电子信息产业强市。
近年来，厦门市通过大力发展和引进“三高”企业，实施千亿产业链培育工程，电子信息产业的发展要素不断集聚，创新能力持续加强，基本形成了以平板显示、计算机与通信设备、半导体和集成电路、软件和信息服务业为特色的产业体系。
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】
财经观察：厨电行业加快优胜劣汰 新品类逆势增长 2020年上半年，受疫情影响厨电行业整体出现了下滑，但是仍然有不少品类有逆市增长的良好表现。与此同时，面对多变的市场环境，厨电企业、经销商、渠道商在2020年积极创新转型，寻求新形势下的突破。 厨电行业加快优胜劣汰 梳理…【详细】
深圳经济特区成立40周年 税收规模见证经济发展“质”的飞跃 2020年，深圳经济特区成立40周年。 1980年8月26日，南中国海边的小城响起了震耳欲聋的爆竹声——全国人大常委会第十五次会议决定建立中国第一批经济特区。 40年来，深圳经济特区的成长快速而茁壮，不仅以年均超过30%的增速，实现…【详细】
国家统计局解读《2019年全国科技经费投入统计公报》 人民网北京8月27日电 （杨曦）日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布了《2019年全国科技经费投入统计公报》，国家统计局社科文司首席统计师邓永旭对此进行了解读。 一、研究与试验发展（R&D）经费突破2万亿元，投入强度进一步提高…【详细】