厦门推动电子信息产业发展

本报厦门8月31日电 （记者刘晓宇）31日上午，厦门市电子信息产业发展大会在当地召开，来自全国各地的电子信息产业企业家代表和嘉宾齐聚一堂，携手推动厦门电子信息产业发展。会上签约项目78个，总金额超过800亿元。

福建省委常委、厦门市委书记胡昌升在会上表示，到2025年，厦门市电子信息产业规模争取突破万亿元，形成一批具有行业领导力的龙头企业和一大批“专精特新”中小企业，把厦门建设成为富有竞争力的电子信息产业强市。

近年来，厦门市通过大力发展和引进“三高”企业，实施千亿产业链培育工程，电子信息产业的发展要素不断集聚，创新能力持续加强，基本形成了以平板显示、计算机与通信设备、半导体和集成电路、软件和信息服务业为特色的产业体系。

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 07 版）

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