本报西安8月31日电 （记者龚仕建）国家税务总局西安曲江新区税务局不断创新“非接触式”办税模式，近日，综合性智能办税设备“自助办税智能微厅”在曲江新区税务局投入使用，为纳税人提供“非接触式”办税的服务体验。
工作人员介绍，传统的自助办税机只能提供发票代开和发票发售业务，“自助办税智能微厅”利用人工智能和大数据技术，将发票代开、发票认证等30余项涉税业务高度集成，节省了纳税人的办税时间和成本。
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