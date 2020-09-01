本报西安8月31日电 （记者龚仕建）国家税务总局西安曲江新区税务局不断创新“非接触式”办税模式，近日，综合性智能办税设备“自助办税智能微厅”在曲江新区税务局投入使用，为纳税人提供“非接触式”办税的服务体验。

工作人员介绍，传统的自助办税机只能提供发票代开和发票发售业务，“自助办税智能微厅”利用人工智能和大数据技术，将发票代开、发票认证等30余项涉税业务高度集成，节省了纳税人的办税时间和成本。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 07 版）

(责编：杨光宇)