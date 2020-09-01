保护外资再出真招实招(扩大开放 不断向前)

8月25日，江苏省连云港自贸区跨境电商体验中心正式启动运营。自贸区保税直购体验中心以“买全球，卖全球”为宗旨，为消费者引进来自俄罗斯、乌兹别克斯坦、法国、澳大利亚等国家和地区的260多个品类、3万多个单品原装商品。图为外商在体验中心向参观者推介商品。

王 春摄（人民视觉）

近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（简称《办法》），自2020年10月1日起实施。8月31日，商务部相关负责人以网络专题新闻发布会的形式对《办法》进行了解读。据介绍，《办法》共5章、33条，旨在通过拓宽投诉事项范围、健全投诉工作机制、明晰投诉工作规则、加大权益保护力度等方式，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。分析人士认为，《办法》的实施，将是中国外商投资保护制度落地的又一重要进展，有助于中国建设更高质量的开放型经济。

外商维权的新平台

2019年3月，十三届全国人大二次会议通过《中华人民共和国外商投资法》（简称《外商投资法》），针对外商投资企业关切，着重强化了保护外商投资合法权益的制度，明确规定“国家建立外商投资企业投诉工作机制，及时处理外商投资企业或者其投资者反映的问题，协调完善相关政策措施”。《办法》的出台，标志着对外商保护力度的升级。

据商务部外资司司长宗长青介绍，《办法》分为总则、投诉的提出与受理、投诉处理、投诉工作管理制度和附则，进一步明确外商投诉受理范围、确立投诉工作分级负责的制度，为投诉人提供清晰的受理流程以及相关规则指引，规定投诉协调相关工作原则、明确投诉人和投诉工作机构配合协助的相关义务，就建立投诉工作档案管理、情况上报、定期督查、权益保护建议书等制度作出详细规定。

比如，在拓宽投诉事项范围方面，《办法》明确外商投资企业、外国投资者可以就其合法权益受到行政行为侵害，向投诉工作机构申请协调解决，或者向其反映投资环境方面存在的问题。再如，在健全投诉工作机制方面，《办法》对投诉工作的档案管理、情况上报、定期督查、权益保护建议书等制度作了详细规定。

“《办法》颁布实施是我国加快迈向市场化、法治化、国际化营商环境的重要一步。通过完善外商投诉工作机制和制度，及时推动解决外国投资者反映的突出问题，将更加有利于促进中国政府与外国投资者之间形成良性互动的关系，更好地保护外商投资合法权益，进一步优化外商投资环境，稳定外商投资预期和信心，进而助推我国建设更高水平开放型经济新体制、形成国际合作和竞争新优势。”宗长青说。

制度建设加速落地

《外商投资法》出台后，能否有效落地？《办法》的颁布给出了明确答案。

据商务部投资促进局副局长李勇介绍，全国外商投资企业投诉中心设在商务部投资促进事务局。投诉中心的主要职能有四个方面：受理外商投资企业在华投诉、投诉预防、投诉工作管理与政策建议报送。

商务部条法司副司长蒋成华表示，《外商投资法》及其实施条例主要从两个层面来强化投资保护的法律制度：

一是规定了外国投资者、外商投资企业享有的各项实体权利。比如，明确规定应当按照被征收投资的市场价值及时给予补偿，进一步加大了对侵权行为的惩处力度，禁止行政机关利用行政手段强制转让技术，加大了对商业秘密的保护力度。同时，规定地方政府应承担履约践诺的义务，对因国家利益、社会公共利益需要改变政策承诺、合同约定的，应当依法给予公平合理的补偿。

二是完善了外国投资者、外商投资企业维护其合法权益的救济途径。为了推动解决外国投资者、外商投资企业与行政机关之间的有关争议，在既有的行政复议、行政诉讼等救济途径外，《外商投资法》专门设立了外商投资企业投诉制度，及时处理外商投资企业或其投资者反映的问题，协调完善相关政策措施。

“此次商务部出台《外商投资企业投诉工作办法》，就是要回应各方面的关切，完善操作层面的具体规则，保障外商投资法及其实施条例在投资保护方面的有关制度能够落到实处。”蒋成华说。

外企加码在华投资

筑好营商巢，引得凤凰来。外资企业不断加码在华投资的举措，成为这种良性互动的生动注脚。

8月26日，德国拜耳宣布启动处方药北京工厂产能提升项目，以满足中国市场未来对拜耳高品质药品的进一步需求。据了解，该项目投资金额超过4亿元人民币，用于大规模提升北京工厂产能，并加快创新型数字化方案实施，以保证拜耳高品质处方药产品的稳定供应，帮助更多中国患者获得优质治疗方案。

“通过此项目，拜耳北京工厂将继续运用世界先进的生产技术，结合数字化解决方案，秉承全球统一的质量控制标准，为更多中国患者提供高品质产品。”拜耳处方药事业部中国副总裁宋科龙说。

为多个行业制作3D模型的法国工业软件公司达索系统，面对中国经济表现的强大韧性，也计划着在未来5至10年内将在华员工人数增加3倍，达到2000人左右。该公司执行副总裁西尔万·劳伦特表示，公司在华业务现在处于加速阶段，因为中国各地的客户需求量巨大，特别是本土合作伙伴的活力正在推动着公司业务增长。

未来，随着外资投诉工作机制有效发挥作用，外商投资合法权益将得到更全面保护，中国对外资的吸引力有望进一步增强。

“全国外资投诉中心将制定和完善投诉工作指南，进一步明确投诉受理流程，细化投诉有关工作要求，确保10月1日《办法》生效后顺利实施。”宗长青说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)