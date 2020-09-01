制造业PMI连续6个月扩张 释放经济景气持续恢复向好信号

原标题：制造业PMI连续6个月扩张

国家统计局8月31日发布的8月制造业采购经理指数（PMI）录得51.0%，比上月略降0.1个百分点，连续六个月保持在临界点以上。业内指出，制造业PMI表现平稳，特别是需求继续恢复，新订单指数连续四个月回升，释放经济景气持续恢复向好的积极信号。

数据显示，在调查的21个行业中，有15个行业制造业PMI位于景气区间。从分类指数看，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点。其中，生产指数为53.5%，制造业生产量与上月相比有所增长；新订单指数为52.0%，比上月上升0.3个百分点，连续四个月回升，表明制造业市场需求持续恢复；供应商配送时间指数为50.4%，与上月持平，表明制造业原材料供应商交货时间仍在加快。

此外，新动能发展加快，转型升级持续推进。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI为52.8%和52.7%，分别高于上月1.5个和0.9个百分点，高于制造业PMI1.8个和1.7个百分点，新动能为制造业复苏注入活力。

由于经营预期改善，企业信心也在增强。数据显示，8月企业生产经营活动预期指数为58.6%，高于上月0.8个百分点。从行业情况看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、医药、专用设备、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等制造业生产经营活动预期指数均高于60.0%。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟认为，三季度，加大新基建投资、促消费措施等积极扩内需政策加快落地，未来制造业和非制造业PMI指数有望保持在扩张区间，三四季度中国经济将持续改善。

不过，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，调查结果还显示，小型企业PMI为47.7%，比上月下降0.9个百分点，仍位于临界点以下。8月小型企业反映市场需求不足和资金紧张的企业占比分别超过五成和四成，生产经营依然面临不少困难。中国民生银行首席研究员温彬认为，下一阶段，要继续发挥结构性政策的作用，加大对关键领域和薄弱环节支持力度，对小微企业提供更加精准和普惠的支持。

(责编：李都也(实习生)、李栋)