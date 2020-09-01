原标题：净利滑坡息差收窄 国有行高管怎么说

六大行“中考”成绩单悉数出炉，在疫情冲击下，国有大行归母净利润纷纷滑坡，合计同比少赚700亿元。与此同时，六大行的净息差均有不同程度收窄，且各行不良率也均出现了上涨。对于净利滑坡的原因，以及如何应对净息差收窄及不良增长是否可控等问题，8月31日，中农工建四大行召开中报业绩发布会，管理层一一作出回应。

净息差仍存下行压力

据北京商报记者统计，六大国有行上半年合计实现归母净利润5663.3亿元，较去年同期减少约714.14亿元。六大国有银行中，除邮储银行归母净利润同比下滑9.96%之外，其余五行归母净利润均呈现两位数的负增长，其中，交通银行净利润同比下滑最多，降幅为14.61%。

对于利润负增长，各行高管纷纷表示是疫情影响、主动让利、增提拨备等多因素叠加的结果。谈及拉低该行盈利增长的因素，农业银行行长张青松在业绩发布会上回应称，一是银行净息差处于下行通道，二是银行加大了拨备计提。

六大行净息差均有不同程度收窄，其中，工行降幅最大，同比下降0.16个百分点，建设银行和邮储银行均下滑0.13个百分点，其余三家银行下滑区间在0.01-0.05个百分点之间。

“尽管净息差有一个逐渐下行的趋势，并且可能这个压力还会持续一段时间，但我们认为，总体上下行程度非常可控，银行能够通过精细化管理、数字化经营等方面的努力，将净息差保持在行业比较合理的一个水平上，并且仍然是一个有竞争力的水平。”建设银行副行长纪志宏在业绩发布会上如是说。

谈及未来的盈利增速如何表现，张青松称，下半年或者短期来看，在不断复杂的外部环境以及疫情防控常态化等因素影响下，农行的盈利增速不可避免地面临进一步下行的压力。一是净息差仍然存在下行压力，二是手续费收入增长面临较大的压力，三是随着不良贷款延迟暴露，农行有需要还会继续增提拨备，也会对当期的盈利增长产生压力。

普惠贷款量增价降

“大行承担一定的社会责任，相对来说让利的幅度相比中小银行会更大一些，更多地体现在利息收入的减少和减费让利方面。”华西证券银行首席分析师刘志平说。工商银行行长谷澍也指出，该行上半年利润出现同比下降，是支持疫情防控、加大向实体经济让利、加快风险化解的结果。

银保监会最新数据显示，今年前7个月银行业已向实体经济让利8700多亿元。例如，2020年6月末，工行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1684.08亿元，增长35.7%，当年累放贷款平均利率为4.15%，比上年下降37个基点；建行上半年普惠贷款新增2958亿元，新发普惠贷款的平均利率为4.41%，同比下降63个基点……

虽然让利实体经济短时影响了银行收入，不过业内认为，让利也将反哺银行自身。在谷澍看来，金融和实体经济是共生共荣共担风雨的关系，为实体经济服务也是防范金融风险的根本举措，帮助企业平稳渡过当前的经营困难，不仅是在帮企业，同时也有利于银行自身保全资产，平滑风险曲线。

在减费让利的同时，如何保持自身经营的可持续发展也成为市场关注的热点话题。谷澍回应称，对此工行一是不断地巩固客户和科技优势，二是上半年未雨绸缪，比较明显地增加拨备力度，以应对未来经济的不确定性。

不良贷款集体“双升”

受新冠肺炎疫情等因素的影响，中小微企业经营惨淡，风险加速暴露，由此产生的不良资产也开始大规模增加，银行资产质量承压较为明显。今年上半年，国有六大行不良贷款率全部上升，不良贷款余额也集体增加。中国银行、农业银行、工商银行、建设银行不良贷款率分别为1.42%、1.43%、1.5%，1.49%，较去年末分别上升0.05个、0.03个、0.07个、0.07个百分点。

交通银行的不良贷款率最高为1.68%，较去年末上升0.21个百分点；交通银行在半年报中解释称，受新冠肺炎疫情等因素影响，部分客户风险加速暴露，该行信贷资产质量承压较为明显；而邮储银行不良贷款率最低为0.89%，较去年末上升0.03个百分点。

建设银行首席风险官靳彦民在该行的业绩发布会上预判，“未来不良贷款率仍将继续释放，不过幅度不会如上半年激烈，料将维持至明年上半年，预计不良贷款率及余额将会保持平稳或小幅上升，对盈利表现将有影响”。

在苏宁金融研究院高级研究员陶金看来，不良贷款率上升，并非因为六大行的风控能力下滑，主要是因为上半年疫情影响和宏观信贷政策的双重作用，即疫情导致实体经济财务和现金流状况恶化，导致了前期贷款的客户还款能力下滑等因素的影响。未来银行让利实体经济仍然是政策和行业发展的主旋律，对国有大行来说，应及时用好规模经济、各类资源禀赋优势以及央行的流动性操作对手行身份，利用平台和金融科技，在企业客户违约风险之外，先把交易和操作风险降下来。

数字化转型竞赛

今年上半年，为支持疫情防控，银行开始将目光从线下转至线上，不断强化手机银行、网上银行等渠道金融服务，减少客户不必要的出行，“非接触银行”服务理念迎来爆发式增长。

建设银行行长刘桂平在该行业绩发布会上直言，上半年建设银行顺应数字经济发展趋势，积极探索数字化经营模式。零售业务的价值贡献提升，零售业务的利润占比突破50%，最大零售信贷银行地位更加巩固。中国银行主要加快重点领域数字化转型，据中国银行行长王江介绍，该行手机银行实现从交易平台向综合服务平台转型，涵盖200多项数字化金融服务。签约客户1.94亿户，较去年末增长7%。

对商业银行来说，数字化转型势不可挡，依托庞大的获客渠道和顶流的国有大行俨然走在前列，但需要看到，我国数字化转型道路依然处于探索阶段，“领头雁”们怎样做出最优效果仍有待观察。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮在接受北京商报记者采访时表示，首先是获客层面，流量渠道已成为各大行发展线上的兵家必争之地。与外部流量巨头合作固然是一种思路，但面临日益上升的获客成本，国有大行应当居安思危，注重培养扶植自有渠道，例如借助线下网点优势，引导客户熟悉和逐步使用线上App、网银等，此外，建立数字生活平台也是目前积聚流量的一个重要方向。

“其次，运营层面，获客之后是黏客，国有大行需要拥有用户服务意识，可以尝试做社区、做内容，加紧拥抱市场，不能因循守旧‘吃老本’。”苏筱芮进一步指出，“最后在产品与技术层面，应以客户需求为导向，抓住客户在金融服务领域的痛点，通过流程优化、加强研发等提升客户体验。运营是做品牌，而产品与技术是做口碑，只有具备良好的体验、过硬的技术实力，才能够为客户留存打下坚实根基。”北京商报记者 孟凡霞 马嫡 宋亦桐

(责编：李都也(实习生)、李栋)