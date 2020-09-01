8月PMI显示经济复苏向好 小企业仍须重点呵护

51.0%、55.2%、54.5%，2020年8月份制造业采购经理人指数、非制造业商务活动指数、综合PMI产出指数这三大指数均连续6个月保持在临界点以上。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，各地坚持新发展理念和稳中求进工作总基调，我国经济景气持续恢复向好。

“8月生产和需求均有回升迹象，而且生产仍然好于需求。随着市场需求持续复苏，供需缺口进一步收窄，企业经营预期明朗乐观。”接受中国经济时报记者采访的人士表示，大中企业稳中有升，但企业分化仍在延续，PMI指标反映出小型企业存在较为突出的困难，内需政策对小企业拉动的有效性未来值得关注，下一步要全面落实减轻企业负担、加强金融服务等稳岗扩就业举措。

供需循环逐步改善，新订单能否继续修复是关键

国家统计局数据显示，在调查的21个制造业行业中，有15个行业PMI位于景气区间。赵庆河表示，需求继续恢复，供需循环逐步改善。新订单指数为52.0%，连续4个月回升。新动能为制造业复苏注入了活力，高技术制造业和装备制造业PMI为52.8%和52.7%。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为58.3%和53.2%，钢铁、有色等行业两个价格指数均高于60.0%，部分上游行业价格上涨较快。

兴业银行首席经济学家鲁政委对本报记者表示，数据显示8月生产及需求均有回升迹象。在生产方面，8月高炉开工率较7月回升1个百分点至71%，已恢复至2018年6月以来的最高值。在需求方面，尽管海外疫情有所反弹，但主要发达经济体仍在继续推进生产经营活动，海外经济状况恢复较好或带动新出口订单继续回升。

上海财经大学公共政策与治理研究院首席经济学家杨畅对本报记者表示，8月生产仍然好于需求，生产指数为53.5%，高于新订单1.5个百分点，自3月以来，经济修复主要依靠复工复产，下游需求并未跟上复工复产的节奏。新订单连续回升，但结构发生了变化，在3月和4月新出口订单大幅萎缩的背景下，新订单迅速修复至景气线上，表明内需发挥了重要作用。8月新订单与新出口订单的差额回落至2.9，是2019年的均值水平，表明内需的拉动作用面临顶点，未来新订单能否继续修复，主要动力仍在出口上。

中信证券宏观分析师刘博阳表示，需求持续复苏，供需缺口进一步收窄，企业经营预期明朗乐观。医药等行业的新订单指数较前值扩大4个百分点以上，需求回升较为显著。受需求复苏带动，8月PMI价格指数双双回升，预计8月份PPI将环比改善。

服务业复苏加快，居民消费需求加快释放

非制造业复苏势头继续向好，服务业复苏加快。8月服务业商务活动指数为54.3%，比7月上升1.2个百分点。航空运输、住宿等行业商务活动指数连续4个月位于60.0%以上。

赵庆河表示，随着国内疫情防控形势趋于稳定，居民消费需求加快释放，住宿、餐饮、文化体育娱乐等行业有序恢复经营，市场活跃度有所提高，商务活动指数继续回升，均高于57.0%。在经济整体回暖的带动下，租赁及商务服务业商务活动指数自疫情以来首次升至临界点以上。从市场预期看，业务活动预期指数为61.3%，与7月基本持平，其中铁路运输、航空运输、住宿、互联网软件等行业高于65.0%，企业发展信心稳定。

2020年中国国际服务贸易交易会9月上旬将在北京拉开序幕，这是全球首个服务贸易领域综合展会，是中国服务业对外开放的重要窗口。光大信托、东亚银行、路孚特、瑞银集团等都将参展，预计将持续带动服务业快速增长。

小型企业生产经营困难，应全面落实稳岗扩就业举措

国家统计局数据显示，大型企业PMI为52.0%，与7月持平；中型企业PMI为51.6%，比7月上升0.4个百分点；小型企业PMI为47.7%，比7月下降0.9个百分点。小型企业经营和就业问题仍是当前经济的薄弱环节。

赵庆河称，小型企业PMI仍位于临界点以下。8月小型企业反映市场需求不足和资金紧张的企业占比分别超过五成和四成，生产经营依然面临不少困难。

杨畅表示，小企业收缩态势加剧，在中小企业修复存在压力的情况下，如何实现新增融资流向中小微企业或许是未来政策的重点。

刘博阳表示，小型企业PMI连续三个月位于荣枯线下，小型企业数量众多，是市场吸纳就业的主体，小型企业经营困难使得就业压力犹存。8月制造业从业人员指数为49.4%，服务业从业人员指数为47.2%，分别较前值回升0.1和0.5个百分点，但均位于荣枯线下。预计将有更针对性的政策呵护中小企业、民营企业，全面落实减轻企业负担、加强金融服务等稳岗扩就业举措。

(责编：李都也(实习生)、李栋)