部分城市被约谈 楼市调控继续加强

楼市调控再添一城。8月30日，江苏省无锡市正式发布《市政府办公室关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》（以下简称“无锡新政”），升级楼市调控，二套房首付提高至六成。
“无锡的这次政策，对投资客实施了精准打击，投资客已经很难在无锡这个市场存活了。”接受中国经济时报记者采访的当地人士如是表示。同时，专家在接受本报记者采访时也表示，本次无锡新政力度较大，后续热点城市还会进一步升级楼市调控，促进市场健康发展。
值得关注的是，根据国家统计局公布的数据，7月份，无锡房价涨幅超过省会南京。此前已有传言，无锡将升级楼市调控，所以，业界对此并不感到意外。无锡新政主要包含五个方面，包括加强土地市场管控、支持居民合理自住需求、坚决遏制投机炒房、整顿规范房地产市场秩序、加强房地产市场监测分析。
就此，专家分析认为，无锡新政有三大重点。一是“假离婚”破限购行不通了。新政要求夫妻离异后2年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭在无锡市区范围内拥有住房套数计算。二是二手房满5年才免增值税。此前无锡就已经限售2年，这次虽然没有增加限售时间，但提高了交易成本，满5年才可免征增值税。三是二套房以上信贷政策收紧。无锡新政对已拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，再次申请贷款购房的，最低首付比例由40%调整为60%。不过，首套房政策未变。
另外，无锡新政还提出，金融监管部门要严格审查购房资金来源，监控消费贷款、个人经营性贷款资金去向，严防居民挪用消费贷款和其他贷款用于购房。增加住宅用地供应，建立房价、地价联动机制，有效管控土地价格，热点区域严格执行“限房价、竞地价”出让模式。严格落实开发企业购地使用自有资金规定，金融监管部门开展购地资金来源穿透式核查。全面落实住房价格申报制度，探索合同备案价、贷款核定价、纳税申报价“三价合一”的核查机制。对热点学区房的交易加强税务稽查和市场监管，严厉打击炒作学区房概念、哄抬二手住房价格行为。停止执行疫情期间商品房预售许可及资金监管方面的纾困政策。完善房地产市场监测体系，等等。
亿翰智库研究总监彭建在接受本报记者采访时表示，本次无锡新政力度较大，限贷、限购、价格管控等政策都较为严格，此次加强政策调控的主要原因在于近期无锡住宅、土地市场两热，地价上涨较快，房价上涨预期增强。采用购房资金和购地资金来源穿透式核查，严控资金违规流入房地产市场，该政策对房地产企业影响较大。
同时，值得关注的是，8月26日，住建部在北京召开部分城市房地产工作会商会，沈阳、长春、成都、银川、唐山、常州6个城市住房和城乡建设厅负责人员被点名参与此次“商会”。被点名参会的6个城市多为地产热门城市。银川、唐山等城市均多次在全国新房及二手房环比涨幅数据中排行前十，银川更是已经连续三个月房价涨幅全国第一。会议要求要落实城市主体责任、确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。
之前，7月24日和8月20日举行的房地产座谈会中也曾点名10个城市及12家房企参加。在8月26日的大会中，更是将房子是用来住而不是用来炒的定位升级到战略高度。业内普遍认为，中央关于房地产调控的政策，正在探索并逐渐形成长效机制，这几年的调控定位十分清晰：“房住不炒”是必须坚守的红线，理性、健康、平稳发展是基本格局。
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