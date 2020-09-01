连续6个月站上荣枯线 PMI数据折射中国经济持续恢复向好

■本报记者 魏 桥

近几个月来，中国统筹疫情防控和经济社会发展成效显著，经济景气持续恢复向好。国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会8月31日发布的中国采购经理指数（PMI）显示，8月份，中国制造业PMI为51.0%，比上月略降0.1个百分点；非制造业商务活动指数为55.2%，比上月上升1.0个百分点；综合PMI产出指数为54.5%，比上月上升0.4个百分点。上述三大指数均连续6个月站在50%的荣枯线之上。

制造业总体平稳运行

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河在解读数据时分析，8月份制造业PMI运行呈现五大特点：一是需求继续恢复，供需循环逐步改善。新订单指数为52.0%，高于上月0.3个百分点，连续4个月回升。8月份生产指数为53.5%，与新订单指数的差值收窄至1.5个百分点，为3月份以来的最小值。

二是稳外贸政策发力，出口总体向好。8月份新出口订单指数为49.1%，高于上月0.7个百分点，其中非金属制品、有色、金属制品等7个行业位于临界点以上。

三是新动能发展加快，转型升级持续推进。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI分别为52.8%和52.7%，分别高于上月1.5和0.9个百分点，高于制造业PMI 1.8和1.7个百分点。

四是市场逐步好转，价格指数上升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为58.3%和53.2%，分别高于上月0.2和1.0个百分点。

五是经营预期改善，企业信心增强。8月份企业生产经营活动预期指数为58.6%，高于上月0.8个百分点。

“尽管8月份制造业PMI略微下降，但仍然持续处于荣枯线以上，这表明疫后复苏态势保持了较好的持续性。”苏宁金融研究院高级研究员陶金在接受国际商报记者采访时分析，从分项来看，生产活动、采购量和原材料库存指数下降，这与8月份重庆、四川等地受到暴雨洪涝灾害影响有关。同时前期复工复产持续好转，市场需求和对冲政策暂时趋于平缓，生产活动也相应有所收敛。新出口订单边际改善则反映出全球需求在回升，尤其是国外生产活动恢复带动了金属和非金属制品的出口向好。

值得注意的是，调查结果显示，8月份小型企业PMI为47.7%，比上月下降0.9个百分点，仍位于临界点以下。在陶金看来，数据反映出前期对冲政策针对中小企业和终端消费的抓手不足，未来仍需推动持续落实结构性宏观政策。

非制造业复苏势头继续向好

数据显示，8月份服务业商务活动指数为54.3%，比上月上升1.2个百分点；建筑业商务活动指数为60.2%，低于上月0.3个百分点。

赵庆河分析，一方面，服务业复苏有所加快。从行业情况看，交通运输、电信等行业商务活动指数连续4个月位于60.0%以上；随着国内疫情防控形势趋于稳定，居民消费需求加快释放，住宿、餐饮、文化体育娱乐等行业有序恢复经营，商务活动指数继续回升，均高于57.0%；在经济整体回暖的带动下，租赁及商务服务业商务活动指数自疫情发生以来首次升至临界点以上。“从市场预期看，业务活动预期指数为61.3%，与上月基本持平，其中铁路运输、航空运输、住宿、互联网软件等行业高于65.0%，企业发展信心稳定。”

另一方面，建筑业高位小幅回落。从市场需求和预期看，新订单指数为56.4%，高于上月1.8个百分点；业务活动预期指数为66.6%，连续4个月保持在66.0%以上。随着基础设施建设的稳步推进以及高温降雨天气的减少，近期建筑业有望继续保持较快发展。

“可以看到，当前非制造业景气程度持续高于制造业，特别是前期受疫情影响较为严重的聚集性、接触性服务行业加快复苏。”陶金认为，未来经济复苏大概率能够保持一定的速度和节奏。基于此，在国内疫情持续可控的情况下，继工业和投资之后，国内消费和服务业的复苏会逐渐成为政策的重点。“预计未来这些领域继续恢复的态势将较为明显。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)