1-7月我国十种有色金属产量为3459.7万吨 同比增长3.1%

人民网北京9月1日电（许维娜）据国家发展改革委消息，2020年1-7月，冶炼产品产量总体保持平稳增长。据国家统计局数据，2020年1-7月，我国十种有色金属产量为3459.7万吨，同比增长3.1%，增幅比上半年扩大0.2个百分点。其中，精炼铜产量563.2万吨，同比增长3.9%；原铝产量2113.4万吨，同比增长2.5%；铅产量337.3万吨，同比增长5.8%；锌产量356.9万吨，同比增长4.6%。

加工材产量恢复持续增长。据国家统计局数据，2020年1-7月，铜加工材产量1116.2万吨，同比增长3.4%；铝材产量3103.7万吨，同比增长7.9%。

主要品种价格先降后升。据中国有色金属工业协会数据，受国内外疫情影响，2020年1-7月，国内市场铜铝铅锌等品种价格呈先下降、后回升的V型态势，在3月至4月触底后开始反弹，5月至7月价格明显回升。7月国内铜现货平均价为51220.1元/吨，比4月上涨23.1%；铝现货平均价为14591元/吨，比4月上涨20.6%；铅现货平均价为15215.5元/吨，比4月上涨7.9%；锌现货平均价为18001.6元/吨，比4月上涨11.4%。

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