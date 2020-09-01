1-7月建材行业生产保持平稳

人民网北京9月1日电（许维娜）据国家发展改革委消息，2020年1-7月，建材行业生产保持平稳。1-7月全国规模以上企业水泥产量12.2亿吨，同比下降3.5%，平板玻璃产量5.4亿重量箱，同比下降0.3%。
建材及非金属矿产品出厂平均价格同比上涨。1-7月平均价格指数同比上涨0.4%，涨幅比1-6月回落0.3个百分点。7月建材及非金属矿出厂价格指数111.96，环比下降0.8%，同比下降1.2%。
建材行业经济效益降幅进一步收窄。1-7月份规模以上建材企业营业收入2.6万亿元，同比下降3.4%，降幅较1-6月收窄0.8个百分点；利润总额2170亿元，同比下降3.7%，降幅较1-6月收窄2.1个百分点。
建材及非金属矿商品出口金额降幅收窄，进口金额降幅扩大。1-6月建材及非金属矿商品出口金额157.2亿美元，同比下降10.1%，降幅较1-5月收窄4个百分点；进口金额87.9亿美元，同比下降22.3%，降幅比1-5月扩大1.6个百分点。
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