格力电器披露半年报：营收706.02亿 净利润出现下滑

人民网北京9月1日电（记者毕磊）8月30日晚间，格力电器披露了2020年半年报。报告期内，公司实现营业总收入706.02亿元，较上年同比下降28.21%；实现归属于上市公司股东的净利润63.62亿元，同比下降53.73%。报告公布了2020年上半年利润分配预案，计划向全体股东每10股派发现金10元（含税），派发现金总额近60亿元。。

受疫情冲击，企业上半年业绩相比去年同期有所下滑，但二季度较一季度业绩增长明显，一季度营业总收入209.09亿元，二季度营业总收入496.93亿元，环比增长137.67%；一季度归母净利润15.58亿元，二季度归母净利润48.04亿元，环比增长208.35%，显现出企业在科技创新和渠道创新“组合拳”下积势复苏的明显迹象。

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