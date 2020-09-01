格力电器披露半年报：营收706.02亿 净利润出现下滑

人民网北京9月1日电（记者毕磊）8月30日晚间，格力电器披露了2020年半年报。报告期内，公司实现营业总收入706.02亿元，较上年同比下降28.21%；实现归属于上市公司股东的净利润63.62亿元，同比下降53.73%。报告公布了2020年上半年利润分配预案，计划向全体股东每10股派发现金10元（含税），派发现金总额近60亿元。。
受疫情冲击，企业上半年业绩相比去年同期有所下滑，但二季度较一季度业绩增长明显，一季度营业总收入209.09亿元，二季度营业总收入496.93亿元，环比增长137.67%；一季度归母净利润15.58亿元，二季度归母净利润48.04亿元，环比增长208.35%，显现出企业在科技创新和渠道创新“组合拳”下积势复苏的明显迹象。
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】