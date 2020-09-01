学者官员共议提升中国国际化营商环境

世界银行今年7月对外发布的《中国优化营商环境的成功经验——改革驱动力与未来改革机遇》专题报告称，中国在优化营商环境方面取得史无前例的成就，连续两年成为全球优化营商环境改善幅度最大的十大经济体之一。在全球贸易保护主义、单边主义抬头和疫情冲击全球经济大背景下，怎样才能进一步优化我国营商环境？我国各地方政府又是怎么做的？8月30日，在《环球时报》社主办的第二届中国国际化营商环境高峰论坛上，多位权威专家、学者以及来自多个地市的主要官员从不同角度分享各自的见解。

中国营商环境的“速度奇迹”与“质量奇迹”

一个国家营商环境应怎么去定义？中国人民银行原行长戴相龙在主题发言中表示，营商环境主要是个人和工商企业等市场主体在登记、生产、经营，一直到退出所涉及的行政、法律、经济、文化、生态等各种外部环境的总称。

而在原重庆市市长、中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆看来，营商环境一般有三方面情况：一是城市硬件、基础设施、公共设施等形成的营商环境；二是整个国家开放、改革、发展的政策；三是每个城市中，从政府到各个委办局、相关机构为企业提供的服务。

在当天举行的论坛上，多位与会嘉宾都对中国的国际化营商环境作出高度评价。“中国营商环境有两大奇迹，一是速度奇迹，二是质量奇迹，”商务部原副部长魏建国在发言中如是表示。他解释道，在速度方面，根据世界银行的报告，中国的营商环境在2018年排在第78位，2019年是第46位，今年我们是第31位。“这颠覆我们以前常说的‘要想跳得高，助跑一定要长’的观点。我们国家的助跑很短，但是我们跳得很高，这就说明我们的速度上来了”。

“营商环境在各国的竞争力中是非常重要的一个因素，就在今天这个时间点上，我觉得全世界没有谁能够跟中国比，”《环球时报》总编辑胡锡进在发言中如是表示。他认为，中国当前在疫情控制上做得非常牢固，如果连疫情都控制不住，便没有营商环境可言。“今天毫无疑问，中国的营商环境是最好的，在这里最安全，”他说，“关于这一点，大家要有充分的信心”。

“让每一个市场主体像人体细胞一样充满希望”

如何进一步优化我国的营商环境？黄奇帆为我国各地市的营商环境提升开出三道药方：一是重视基础设施等硬件条件；二是要用好、用足党中央、国务院各种与时俱进的发展政策；三是要做好对本地及外来企业的服务。中国服务贸易协会首席专家、中国国际贸易促进委员会原副会长张伟则从发展服务贸易的角度，为优化营商环境提了三点建议：第一，要重视转口贸易当中的加强单据处理贸易第三方服务，弱化再出口贸易；第二，要构建制造业服务数字平台；第三，要面向服务全产业链投资。

《环球时报》社副总编辑谢戎彬则认为，新冠疫情是2020年最大的变数，它不仅打断我们正常生活也严重冲击了中国乃至世界的经济，所以现阶段，解决疫情给中国企业民众造成的重大冲击、纾困措施的落实，是把营商环境打造得更好的首要问题；而疫情之后，构造更加良好的营商环境是激发经济活力、推动中国长远发展的重要措施，也是我们回击美国对付中国最有力的武器。

成都市常务副市长谢瑞武在跟现场来宾分享推进营商环境的“成都经验”时介绍道，成都市很快会推出营商环境的“3.0版政策”来提高企业办事的便利度，降低企业的交易成本。“以企业开办为例，1.0版把企业开办工作日压缩到5个工作日，2.0版压缩到1个工作日，3.0版我们压缩到0.5个工作日，这就是目前世界最先进的水平了”。

同样在压缩审批时间的，还有大连市。大连市常务副市长卢林介绍道，大连正对标世行标准，全市政府投资类工程建设项目审批时间压缩到80个工作日以内，社会投资类项目压缩到65个工作日以内。

“我们抓营商环境不是权宜之计，更不是利字工程，而是把它作为一项战略来抓。”徐州市委书记周铁根的发言中，充分展现徐州对优化营商环境的重视程度。“只有好的营商环境，才具备积极生产要素的良好条件，才具备竞争的能力。”他说道。

威海市同样在对照着国际标准打造自身过硬的营商环境。威海市委副书记、市长闫剑波在发言中称，威海没有自己的大学，但他用一组数据展示这座海滨城市在营商环境优化过程中的成果：威海已经引进包括哈工大、山东大学在内的11所高校，先后引进170多所科研院所，现在威海的科技研发实验平台载体达到920家，其中国家级26家。

石家庄市桥西区区位条件优越、经济实力雄厚、现代服务业发展迅猛。该区领导在会上介绍说，为进一步优化营商环境，桥西区创建了网上审批、受审分离、全科政务、区街同办、全区通办、批管同步、一网通办等工作模式，刀刃向内改体制，大刀阔斧，创造了一系列的“桥西经验”。

辽宁的沈抚改革创新示范区是按照国务院要求成立的东北改革开放先行区，为把营商环境打造好，打破“投资不过山海关”的怪圈，示范区出台了“放管服”组合拳，全域实现一枚公章管审批和辽宁省内的信用承诺制审批，使审批减少了121个环节、381个要件。

陕西的安康高新区则是创造了欠发达地区高新区建设的样板，为实施发展创新战略，他们引进了一大批高端人才，建成16个国家级创新平台和16个省级创新研究中心，肩负起了引领秦巴地区科技扶贫的历史重任，已经成为陕西向南开放第一门户和西北生态经济引擎。

除了上述市区，来自上海、广州、沈阳、长沙、巴中、常熟、吕梁、湘潭等市，以及来自广州开发区、广州南沙经济技术开发区、天津经济技术开发区和汉阴县、农安县等地的官员代表，纷纷在论坛中分享自身地区优化营商环境的经验及做法。

“实现最佳营商环境的秘诀，就是让每一个市场主体像我们人体细胞一样充满希望。”魏建国称。

“没有企业会跟着发疯的政府玩短命的游戏”

如果问当前我国在营商环境领域面临的最大挑战是什么，相信美国是一个无法逃避的选项。胡锡进认为，美国对中国开始全面地战略围堵是我们当下面临的最大挑战。“美国所有的招全使出了，现在在政治上、军事上、舆论上各方面对我们进行围堵，从根本上在破坏中国的营商环境”。

戴相龙表示，金融跟其他领域有很大不同，金融是融通的，是双方的关系。他表示，如果美国政府破坏国际金融领域的交易、运行规则，进一步对中国及中国金融业的崛起进行遏制，“相信中国政府也会有适当应对措施，那将使美元地位同样受到影响，这等于是自毁长城。”他说，尽管当前中美关系出现变化甚至恶化，但是在金融问题上，不会降低中国金融环境的竞争地位。

黄奇帆认为，只要把优化营商环境的要求都做好，中国营商环境一定能在世界上形成良好高地，让世界各国尤其是欧美国家“想脱钩也脱不了”。他表示，企业真正关注的是市场，是资源优化配置的长远利益。“一届美国政府任期就是4年或8年，但企业要对董事会负责，这是10年20年乃至100年都不会变的。”他说，“没有什么企业会跟着发疯的政府玩短命的游戏。我们营商环境做得越好，世界就越不会跟我们脱钩”。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)