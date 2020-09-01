美的上半年实现净利润139亿元 同比下降9.47%

人民网北京9月1日电（记者毕磊）30日晚间，美的集团发布2020年上半年财报。报告期内，公司营收达1397亿元，同比下降9.47%；净利润139亿元，同比下降8.29%。

财报显示，上半年美的三大主营产品暖通空调、消费电器、机器人与自动化系统营收均有下滑，其中下滑最幅度最大的为机器人与自动化系统，其营收为95.23亿元，同比下降20.79%。而暖通空调营收为640.3亿元，同比下降10.37%，消费电器营收为530.34亿元，同比下降9.11%。

美的集团指出，当前，全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂，经济发展面临的挑战前所未有，但从中长期来看，产业结构升级、居民收入稳定、消费多元化、国家政策对绿色、智能产业发展引导以及家电行业产品标准的升级都将带来新的机会点和增长点。

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