直播带货应算清经济账

国务院扶贫办有关负责人近日表示，贫困地区对直播带货的产品要算两本账。扶贫产品对于贫困地区发展产业是一件重要的事情，帮助贫困地区宣传，帮助贫困地区直播带货，使其扩大影响，好酒也怕巷子深，需要在这方面下功夫。另外，要算经济账，目前发现少数地区请名人大牌直播带货，最后算下来，所花费用与直播带货的效应不成正比，花了几十万元、上百万元，销售额却比花费少得多。

受新冠肺炎疫情影响，农产品线下销售前一段时间遭受冲击，不少地方负责人纷纷加入网络直播，为本地产品代言，通过直播卖货，赢得各界喝彩。然而，也有个别地方不是想着“卖货”，而是一心想着“轰动”，不惜花重金聘请“网红”“大咖”甚至明星直播带货，热热闹闹开场，冷冷清清收尾，花钱只赚了个吆喝，对当地农产品没有带来多大的实质性好处。还有些地方官员为了“应付差事”，搞直播只是根据“上级有关要求”或者“大环境”不得已而为之，至于效果如何全然不顾。

这种不顾结果的“直播带货”，是在“为直播而直播”，实质上是形式主义新变种。如果不及时补救改进，任由其“秀”下去，新的形式主义就会伤害政府形象、透支群众信任。从这个角度看，国务院扶贫办提醒对直播带货算清经济账，可谓切中时弊，来得及时。（王文武）

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