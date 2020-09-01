电商热点：互联网联合辟谣平台上线 快手推商家“双百”扶持计划

人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰） 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：互联网联合辟谣平台客户端、小程序上线，具备网传谣言即时查证、疑似线索快捷举报、权威辟谣一键分享，对全国范围内各类典型谣言实时曝光、集中辟谣。快手电商推出商家“双百”扶持计划与服务商合伙人计划，未来一年孵化10万个年销售额过100万商家，助力助推全面复苏、经济发展。

1、中央网信办：互联网联合辟谣平台客户端、小程序上线

近日，中国互联网联合辟谣平台客户端、小程序正式上线，为公众开通网络谣言查证新渠道。据中央网信办相关负责人介绍，“联合辟谣平台”客户端8月29日起在各大应用商店上架，小程序同步在微信、支付宝、百度、今日头条等多个平台上线，方便公众访问。该客户端和小程序具备网传谣言即时查证、疑似线索快捷举报、权威辟谣一键分享等功能。同时，还新增“网络谣言曝光台”，对全国范围内各类典型谣言实时曝光、集中辟谣。

2、快手电商：未来1年孵化10万个年销售额过100万商家

8月30日，快手电商推出商家“双百”扶持计划与服务商合伙人计划，未来一年，快手电商将投入100亿资源包，为生态伙伴创造百亿级收入，孵化10万个年销售额过100万的商家。同时，快手电商计划在全国打造100+精品产业带基地，数百个官方服务商，孵化1万+个产业带中腰部主播，开展100万+场电商直播。

3、拼多多“全球购”直播间在温州综保区落地

近日，拼多多“全球购”“百亿补贴”直播间来到温州综合保税区，联合保税物流中心开启保税仓直播，超16万网友“云”见证了进口商品在保税仓存储、分拣、发货全过程。据悉，这也是温州综保区正式投入运营后首次在电商平台开启直播。

4、考拉海购宣布战略升级，成为阿里巴巴首个会员电商

8月31日，考拉海购正式宣布加入阿里巴巴后的首个战略升级，在现有跨境业务的基础上发力会员电商，成为阿里巴巴旗下首个会员电商平台，并发布十大会员权益，围绕全球精选、定制、极致性价比 、专属服务等方面升级。

5、2020年邮政“919电商节”正式启动

作为农业农村部“农民丰收节”系列活动之一，2020年邮政“919电商节”于8月28日正式启动，主题为“邮政助脱贫，惠农进万家”，本届活动的网络零售活动期为9月1日-30日。

6、二手电商乱象丛生 闲鱼“亮剑”欲扫监管死角

随着存量经济时代到来，交易闲置物品的需求也在快速增长，二手电商迎来发展，但是由于缺乏行业规范，售卖违禁品、盗版、商品涉黄涉暴，网络诈骗等老问题一直未能妥善解决。针对这些问题，闲鱼宣布开展为期三个多月的专项行动，重点瞄准社区生态，整治潜在的色情信息和擦边球商品。

7、滴滴旗下“花小猪”被叫停

日前，南京交通部门共查处了多辆挂靠在“花小猪打车”平台上的网约车。这些车辆大多未取得网约车驾驶员证或网约车运输证。其中一辆车的车况极差，后视镜等多处都用透明胶带粘贴。南京交通部门表示，“花小猪打车”平台涉嫌给无资质的车辆和人员派单。平台自身是否拥有合法资质，还有待进一步调查。

8、中国家居十大质量黑榜发布：无印良品、水星家纺等上榜

8月29日，2020第四届中国家居品牌大会发布“2019-2020中国家居十大质量黑榜”，联邦家私、无印良品、水星家纺、小米卫浴（小米声明：其商标无效，与小米集团完全无关）等上黑榜。其中，水星家纺连续9年产品不合格；联邦家私一款双层床抽检10项指标不合格。标称商标为MUJI无印良品的6款产品被北京市市场监督管理局列入不合格名单，此外，林氏木业、新锦成陶瓷、富亚涂料、亚萨合莱门锁、悍高五金、佳诺威木业上黑榜。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)