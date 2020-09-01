电商助农：打造电商扶贫致富之路

金秋送爽,硕果飘香。8月30日,2020察哈尔火山草原丰收季活动在内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗(以下简称察右后旗)拉开帷幕。此次活动以“火山草原出好物”为主题,旨在通过开展农产品和电商服务展示、特色农事和民俗文化体验、直播旅拍交流等形式,促进火山草原系列农副产品的推广和销售,推动当地特产消费扶贫,打造符合当地特色的电商扶贫致富之路。

察右后旗委常委、宣传部部长张秀清在活动开幕致辞中强调,察右后旗立足当地优势和资源禀赋,坚持突出地方特色,重视电商人才队伍建设,鼓励农民发挥自身创造力,打造了集各个地方农事特点于一体的“火山草原丰收季”电商活动。同时,他还要求电商从业者能够不断推陈出新,增强社会责任感,在打造察右后旗电商金字招牌的同时,还能提升当地电商带贫扶贫的效果。

随后,察右后旗工业和信息化局局长武德华在讲话中指出,电商是培育发展新动能的一支不可忽视的力量,察右后旗将电子商务和精准扶贫有效结合,不仅培育和壮大了农村电子商务经营主体,提升了全旗电子商务应用水平,还强化了政策帮扶拉动,使得电商扶贫工作有序推进。

察右后旗的农村电商模式探索和建设,改变了传统扶贫主要依靠单一主体的“输血式”扶贫形式,将当地丰富的农产品与广阔的社会化市场相连接,不仅打开了销路,盘活了资源,还为当地打赢脱贫攻坚战提供了“新装备”,达到了更具活力的扶贫效果,实现了可持续的“造血式”扶贫。

察右后旗电子商务公共服务中心负责人宋飞在发言中表示,电子商务服务的宗旨,就是立足当地的特色优势和资源禀赋,拓宽当地农特产品网络销售渠道,加快建设当地农村电子商务支撑保障体系,为村民的脱贫致富贡献出自己的力量。

产品展示交流环节,后旗红马铃薯、阿斯尔牛肉干等近二十家来自本地特色品牌企业代表为活动展出了优质好物,吸引了到场嘉宾观众以及各销售机构、买手达人的品牌关注。

下一步,察右后旗将继续推进当地农村电子商务建设,完善基础配套;进一步加强产品标准化和集群化,加大平台整合;推进产品个性化,实施电商品牌营造;促进专业人才培育,提升电商扶贫专业化,以此更快更好地打破地域阻隔,融入开放市场,助力脱贫攻坚,衔接乡村振兴。

欢迎来到美丽的察哈尔右翼后旗,这里有火山地质博物馆之称的察哈尔火山群;有荣获世界金奖的“后旗红”马铃薯;有香飘千里草原的牛羊肉;有全国领先的化工科技产业;有源远流长的察哈尔文化。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)