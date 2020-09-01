以数据为核心 加快释放新基建价值

紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛
当前，新基建已经成为数字经济建设领域非常重要的一个命题。2020年初至今，我和众多专家、学者也多次深度探讨过关于这个命题的内涵、外延和变革趋势。作为数字经济时代的一股新动能，新基建将以数据流为核心，与传统基础设施“铁公基”相互促进，赋能百行百业的智能化发展，提升社会运转与产业升级效率，从而推动经济增长与可持续发展。
关注核心：经济发展新要素——数据流
在数字化时代开启的大变局之中，要保障社会和经济的平稳发展，必须依靠新基建和传统基建“携手共舞”。
如今，以港珠澳大桥、复兴号高铁、大兴机场、特高压输电网为代表的新一代传统基础设施，正在成为人、物、能源等传统生产要素流动的高效平台，成为服务产业转型和人民生活质量提升的基石，助力社会经济迈向发展的新阶段。
相较于传统基础设施，“新基建”则聚焦于以数据的流动形成宝贵的数据资产，旨在通过一系列前沿技术的应用，解决数据的采集、流通、存储、治理、应用等关键问题，并与传统生产要素的流动相结合，推进百行百业的转型重塑。
在我们看来，数据的流动也存在内外之别。在组织内部的数据内循环将重塑业务流程和运营模式，提升效率，降低成本；在组织外部的数据外循环则将在更宏观的维度上激发新的创新价值，促进新经济、新业态的产生与创新。内外循环的交融将进一步催生数据资产的流转和增值，带来数字经济的多元化繁荣。
在这一循环往复的发展过程中，新基建宛如复杂交织的血管，而数据则是在其中流动不息的血液，两者融合，将共同为社会经济的增长提供充足的养料。
如今，面对数据洪流的汹涌来袭，新基建将以数字化和智能化为抓手，推动与数据流相关的创新技术的迭代和应用，有力地支持百行百业应对变革挑战，把握时代先机。譬如，5G、物联网为数据筑就了畅通无阻的高速公路；大数据中心让海量数据得以分析和存储；人工智能的能力构建，让数据治理和数据应用更智能，进一步提升交通、能源等融合基础设施的智能水平，同时也帮助制造、零售、医疗等百行百业实现降本增效，释放增长的新空间。
2020年，“新基建”和“双循环”共同构成了后疫情时代中国经济实现可持续、高质量发展的双引擎。新基建将进一步催生企业内生的转型和重塑，而双循环则将为企业发展开拓更广阔的外部空间。由此可见，新基建将以数据流为核心，为传统基建插上数字化和智能化翅膀，通过激发数据价值的释放，推动生产力的跃进和市场的繁荣。
坚守原则：以用为本 以人为本
在宽阔的高速公路上，如果行驶的车辆寥寥无几，那无疑是对传统基建投资的巨大浪费。与传统基建类似，新基建的投资主体也主要是政府与大型企业，要真正地彰显价值，则在于让新基建真正走向实践和应用，才能拉动社会经济的进一步发展。
因此，在新基建的推进过程中，要注意以实用性为着力点，遵循“以用为本”“以人为本”的理念和原则。这其中的关键点就是——新基建要以数据流为核心，激发新的应用场景，最终实现智能。
从“以用为本”的原则出发，新基建的落脚点必须归于百行百业的数字化转型，这是对新基建最好的利用，也将让行业自身长久受益。譬如，数字化政府将明显提高城市治理与服务水平，提升民众的满意度；工业柔性生产的推进，能够帮助制造工厂实现多维度、细粒度的数据采集、分析和决策；农业中注重土壤、作物、空气等基础信息的收集，将实现农业生产要素的精准监控、预测与精细管理；智慧医疗将为医疗行业带来低延迟网络和智能化应用，完善医疗资源配置，提高患者的就诊效率与质量……
综合种种新基建应用场景，我认为，新型智慧城市将是“新基建”集大成之作，更是各级政府推进新基建的重要抓手。通过底层的端、网、云基础设施的建设，再配以拉通的大数据平台与行业智慧应用，打造整个智慧城市的“底座”，形成城市数字大脑，保证“平时有协同，战时强联动”。以今年的疫情抗击为例，各部门通过联动把健康码数据打通，同步身份、历史行程和视觉感知等数据应用，有力支持了疫情溯源、监测和情况分析，推动疫情态势研判和疫情防控部署，有效抗击新冠肺炎的传播，并为加速复工复产提供了有力保障，也让我们看到了城市治理更精细、城市服务更便捷、产业发展更兴旺的未来。
肩负使命：赋能新基建 推动智能化
根据赛迪智库的《“新基建”发展白皮书》预计，到2025年，5G基建、大数据中心、人工智能、工业互联网等领域的新基建直接投资将达10万亿元，带动投资累积或超17万亿元。风口已至，众多行业将从中受益，但这需要社会各界能够共同参与，明确定位，携手同行。
在这场大变局中，主要涉及两类角色：一是以政府为主导的新基建的推动者，主要负责顶层设计、政策环境、项目规划、统筹协调等。另一类是承担新基建的投资、建设、运营和使用的参与者。在新基建的参与者之中包含了两方面力量：提供ICT基础设施、云计算、大数据、人工智能，以及与各行业相关的技术、产品、应用、解决方案和服务的厂商，作为“新基建”的赋能者，它们将进一步推进数字产业化。而在百行百业中，利用数字化与智能化技术，进行转型与升级的组织，则是“新基建”的应用者，它们将共同加速产业数字化的进程。
长期以来，紫光股份旗下新华三集团，担当着数字产业化的推动者和产业数字化赋能者的角色，打造了全栈式、端到端的数字基础设施，能够为智能化所需的数据、算力、算法提供全面支撑，实现算力按需调度、数据顺畅流淌、算法敏捷高效，不仅保障了“数据流”的高效畅通，也能适时地撷取“数据流”中的精华，满足数字经济下的智能化业务场景。
随着智能变革的深入，新华三集团当前正通过实施“AI in ALL”智能战略，将人工智能技术全面植入到自身的智能数字平台，让产品和解决方案更具智能，同时结合行业智慧应用，赋能客户的业务和运营更智能。为此，新华三集团自2019年就提出了“数字大脑计划”，将自身的智能数字平台与合作伙伴的行业智慧应用紧密集成，更好地助力百行百业的客户加速数字化转型。在2019年，新华三为1806个客户建设了属于他们自己的数字大脑，成功落地 “智慧连云港”“华西医院数字化转型”等多个重点项目。
百川归海，大势所趋。在“新基建”的大潮下，每个企业和组织，都应该尽快找准自身在新基建体系中的位置，积极参与新基建，让数据流的价值充分释放，让智能化、数字化更充分地赋能社会运转与经济发展，让我们的城市与生活更美好，让时代的变迁值得期待。（作者系紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官）
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