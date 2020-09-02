坚持创新引领 做强数字经济（权威访谈）

今年上半年，杭州经济实现“V型”反转：全市实现生产总值7388亿元，同比增长1.5%；一般公共预算收入1276亿元，同比增长1.2%。杭州市上半年成绩单是如何实现的？下半年工作又将如何开展？记者采访了杭州市委书记周江勇。
记者：杭州市在落实“六稳”“六保”、促进经济社会平稳发展过程中抓住了哪些关键词？
周江勇：我们坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，在坚决做到疫情防控常态化的前提下，扎实做好“六稳”“六保”工作，推出了一系列硬招实招。主要可以归纳为五个关键词：
第一个关键词：早。1月27日，开始关注、研究、准备复工复产工作。2月6日，发布严格防控有序复工复产通告，上线企业复工数字平台。2月10日，科学研判疫情形势，推动企业有序复工复产。2月23日，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议后，我们第一时间召开会议部署落实，与时俱进调整相关工作举措。
第二个关键词：准。深化“走亲连心三服务”活动，市、区县（市）两级1.2万名机关党员干部深入一线，摸实情、听需求。在此基础上，精准分析破难，推出一系列惠企政策及旅游、文创、外贸等系列专项政策，着力破解“返岗用工难”“物流运输难”“资金周转难”“外贸出口难”“物资保障难”“政策落地难”等“六难”。
第三个关键词：助。开展“助万企、帮万户”活动，实施“减税减费减租减息减支”行动，帮助企业渡过难关。今年全市面上已累计兑现（包括减免缓缴）资金630亿元。针对人员流动难题，专门开发杭州健康码；针对物流运输难，率先实现全市域“物流一码通”，并推动健康码、车辆通行证等在长三角区域内互认互通；针对员工返岗难，全国首开复工专列；针对疫情期间惠企政策兑现难问题，首创“亲清在线”平台，目前已上线兑付政策200项，累计为26万家企业、70万群众线上兑付资金41亿元。
第四个关键词：新。在保市场主体、稳经济存量的基础上，积极拓展增量，启动实施新基建、新制造、新消费、新电商、新健康、新治理等“六新”建设，排出30类标志性项目群、梳理出337个亿元以上重大项目，总投资达4643亿元，以新增点对冲疫情影响。
第五个关键词：比。积极开展“双引擎”驱动、“双招双引”、“亚运奋进”等比学赶超活动，在全市营造争先创优的良好氛围。比如，我们首创杭州“读地云”，向全球发布45平方公里产业用地招商，推进工业用地“控地价、竞贡献”出让，实现招商引资逆势飘红；我们成功举办“杭向未来”云聘会、云享会、云评审系列活动，上线“杭州人才码”，实施新引进大学生租房补贴、高层次人才优先摇号购房等措施。
记者：今年上半年的经济数据中，杭州数字经济相当亮眼，数字经济在杭州经济社会发展中发挥了怎样的作用？
周江勇：今年以来，面对复杂国际形势和新冠肺炎疫情，杭州数字经济表现出较强的韧性和引领性，成为疫情冲击下全市经济实现“V型”反转的重要支撑点。“数字”已成为杭州新时代最鲜明的标识，主要体现在四个方面：
第一，“数字”之于杭州是发展引擎。数字驱动产业发展，已成为推动杭州高质量发展动能最强劲引擎。2019年，我市数字经济核心产业增加值3795亿元，占GDP比重达1/4，同比增长15.1%，连续21个季度保持两位数高速增长，对全市经济增长贡献率超过50％。今年一季度，全市数字经济核心产业增加值逆势增长6.1%，上半年增长10.5%，在逆周期中跑出加速度。
第二，“数字”之于杭州是生活方式。在杭州，一部手机可以走遍全城、实现吃住行游购娱。今年疫情又催生了在线直播、在线教育、在线医疗等一大批新模式新业态，直播带货、生鲜电商、门店到家等线上新型消费逆势大涨。
第三，“数字”之于杭州是治理能力。杭州在全国率先建设城市大脑，实现了由数字治堵的局部探索向数字治城的重大跨越，并在数字治疫上取得明显成效，初步探索出一条以数字技术支撑城市治理精细化、现代化的新路。目前，城市大脑建成覆盖11个重点领域的48个应用场景和168个数字驾驶舱，其中“舒心就医”全市254家公立医院全部实现“先看病后付费”，“便捷泊车”全市65万个泊位实现“先离场后付费”。
第四，“数字”之于杭州是制度创新。在杭州，数字治理创新不是政府管理在网络上的简单映射，把线下的流程平移到线上，而是以技术手段的创新为支点，撬动体制机制的全方位变革。我们坚持“最多跑一次”改革的理念，通过应用新技术、推出新场景，从制度设计源头出发，在更大范围、更宽领域、更深层次倒逼政府自身改革，推动管理服务模式的重塑。
记者：下半年，杭州还有什么计划或举措来落实“六稳”“六保”相关工作？
周江勇：下半年，杭州要从以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中明确使命，从贯彻实施长三角一体化发展国家战略、服务“一带一路”建设等重大工作中扛起责任。具体来说，就是要做好以下四项工作：
一是坚定扩大开放。深度融入长三角一体化高质量发展，加快推进跨区域重大交通基础设施建设，不断提高杭州与周边地区及国内外重点城市的互联互通水平。充分利用萧山机场释放的空域资源，全面提升临空经济示范区发展水平，规划建设杭州大会展中心，打造开放型经济新的增长点。积极做好国家自贸区第六批改革试点经验复制推广工作，一体推进跨境电商综试区、eWTP试验区建设，深度参与服务第三届进博会，开展以数字自由贸易为特色的创新探索和先行先试。
二是着力拉动内需。抢抓国家放开跨省团队游的机遇，深化“双街示范”工程，推动湖滨、武林、钱江新城等商圈全面升级，加快湖滨步行街二期和清河坊、丝绸城省级高品质步行街建设。以“欢乐金秋、活力冬季”为主题，举办100场促销活动，营造“月月有主题、周周有活动、天天有热点”的消费氛围。同时，抓住政策“窗口期”，加快推进新基础设施、数字化改造、交通、能源、农林水利等基础配套设施项目建设。
三是坚持创新引领。深入推进国家自主创新示范区建设，高水平建设之江实验室、良渚实验室、西湖实验室、湖畔实验室4个省级实验室，优化调整城西科创大走廊体制机制，开展基础研究和关键核心技术联合攻关。充分发挥数字经济优势，深化国家新一代人工智能创新发展试验区建设，加快推进以5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、超算中心为核心的数字基建，积极培育5G生态、新一代人工智能、量子通信等未来产业。强化创新人才引育，大力推进全国“双创”示范城建设，办好杭州国际人才大会、海外人才创新创业大赛、云栖大会、2050大会等活动。
四是优化营商环境。对标国际一流标准，争创世界银行营商环境评价样本城市。深化“最多跑一次”改革，聚焦企业法人和公民个人两个全生命周期，推动更多“一件事”全流程“最多跑一次”，推动更多事项“一证通办”“刷脸可办”“移动能办”。持续推进“亲清在线”建设，努力打造一站式、一键通的政务服务系统。加快整合线下行政服务中心和线上“杭州政务服务”，率先推进“去中心化”改革，逐步推动公共服务事项全部网上办、移动办。
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