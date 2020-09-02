前7月软件业务收入同比增8.6%

本报北京9月1日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：今年1—7月，我国软件和信息技术服务业延续上半年快速恢复态势，软件业完成业务收入42448亿元，同比增长8.6%，增速较上半年提高1.9个百分点。
从利润增速看，1—7月，全行业实现利润总额5121亿元，同比增长5.4%，增速较上半年提高4.1个百分点。出口增速由负转正。1—7月，软件业实现出口268亿美元，同比增长2.4%，增速较上半年提高2.8个百分点。
分领域看，软件产品收入稳步增长。1—7月，软件产品实现收入11623亿元，同比增长6.3%，增速较上半年提高3.0个百分点。其中，工业软件产品收入达到1048亿元，同比增长7.9%。信息技术服务收入增速持续上升。1—7月，信息技术服务实现收入25503亿元，同比增长11.0%。其中，电子商务平台技术服务收入4348亿元，同比增长12.7%，大数据服务收入1127亿元，同比增长7.3%，集成电路设计收入1143亿元，同比增长16.3%。
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