国务院批复中新广州知识城总体发展规划

本报广州9月1日电 （记者罗艾桦）作为粤港澳大湾区高水平科技创新的重要载体，中新广州知识城迎来重大发展机遇。据中国政府网8月28日公布，《中新广州知识城总体发展规划（2020—2035年）》获国务院批复同意。批复指出，《规划》实施要以创新驱动高质量发展，着力汇聚知识型人才、发展知识型经济，打造知识创新高地，大力吸引国际创新人才，深入推进开放合作，更好服务“一带一路”建设和粤港澳大湾区高质量发展需要。
中新广州知识城是中（中国）新（新加坡）两国跨国合作的标志性项目，于2010年6月30日建立，占地178平方公里，规划人口60多万人，目标是以知识经济为创新模式，汇聚高端产业与人才，实现经济、人文与生态高度和谐及可持续发展。10年来，中新广州知识城各项建设任务扎实推进，基础设施建设日益完善，现代产业体系雏形初具，知识产权综合改革成效显著，科技创新平台有序布局，已升级为国家级双边合作项目。
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