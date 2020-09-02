上海自贸区临港新片区开展强化竞争政策试点

本报上海9月1日电 （记者季觉苏）记者从上海市市场监管局获悉：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区将开展强化竞争政策实施试点。
试点工作将探索建立更细化、可操作性更强的竞争政策制度规则。试点将探索运用信息技术，对市场主体反映比较强烈、问题比较集中、违反公平竞争审查标准较多的行业和区域实施重点抽查，并以适当方式向社会公开。试点将对新兴产业实施包容审慎监管，探索垄断协议分类管理，综合考虑行业类型等要素对符合条件的经营者依法豁免，为经营者营造更加宽松的营商环境。
此外，试点还将建立竞争政策与其他经济政策协调机制，充分发挥各类政策在推动经济高质量发展中的互促叠加作用；探索建立竞争政策有效性及市场竞争状况的评估机制，增强竞争政策实施的针对性和有效性。
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