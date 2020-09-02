16部门联合开展“质量月”活动

本报北京9月1日电 （记者李心萍）1日，市场监管总局联合中央宣传部、国家发展改革委、科技部等16个部门，共同部署开展2020年全国“质量月”活动。
据介绍，2020年全国“质量月”以“建设质量强国 决胜全面小康”为主题，旨在进一步贯彻落实党中央、国务院关于建设质量强国的决策部署，不断激发质量创新动力，释放质量提升活力，凝聚全社会力量共同推动质量强国建设事业，为决胜全面建成小康社会提供坚实支撑。
今年的全国“质量月”活动将紧紧围绕统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，坚持以质量促进发展活力、以质量增进人民福祉。各地将围绕活动主题，创新活动形式，线上线下结合开展丰富多样的活动。一方面着力推动质量提升，开展云上“质量开放日”、质量管理体系升级行动、农产品质量安全追溯推介等活动，助力企业全面复产达产，打通产业循环。另一方面切实加强市场监管，开展防疫物资产品质量和市场秩序专项整治、校园食品安全守护行动、放心消费创建活动、文化和旅游市场“体检式”暗访评估等活动，解决疫情防控和改善民生方面群众关心、社会关切的质量问题，营造安全放心的消费环境，不断提高群众的获得感、幸福感、安全感。
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