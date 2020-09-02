铁路暑运累计发送旅客4.56亿人次

本报北京9月1日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客4.56亿人次，其中8月份发送旅客2.49亿人次，较7月份增加4250.2万人次，客流不断回暖。8月29日，全国铁路发送旅客967.6万人次，创今年春节后单日客流新高。
国铁集团客运部负责人介绍，今年暑运期间，铁路部门统筹抓好疫情防控和暑期旅客运输服务工作，优化运输供给，满足出行需求，全国铁路日均开行旅客列车7499列；不断扩大电子客票覆盖范围，全国已有2700个车站实现电子客票“一证通行”，覆盖99%以上铁路出行人群；严格落实站车测温、通风消毒、设置应急隔离席位等防疫措施，持续做好常态化疫情防控工作，确保人民群众平安健康顺利出行。
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