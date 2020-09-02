上半年规模陡增近五成 基金销售尾佣如何“限高”

公募基金半年报已披露完毕。在权益市场大火的背景下，上半年基金产品的管理费收入合计近400亿元，同比增长超31%。但基金公司给代销渠道的客户维护费，即尾随佣金，在管理费收入中的占比也在提升，且呈现出愈演愈烈之势。有业内人士表示，客户维护费规模的大幅上涨，或与基金公司自身实力，以及销售产品类型不同有关。不过，随着近日公募基金销售新规下发，针对客户维护费设置上限后，这一现状有望得以改善。

尾佣规模增近五成

随着旗下产品半年报披露完毕，各家基金公司的2020年上半年管理费收入也浮出水面。据Wind数据显示，受益于权益类产品规模提升，今年上半年，数据可统计的141家基金公司累计赚到399.52亿元的管理费，逼近400亿元，较2019年上半年同比增长31.06%。其中，以易方达、天弘、广发为首的11家基金公司管理费收入超10亿元。易方达基金和天弘基金的管理费更是超过20亿元，分别达到22.88亿元和21.57亿元。

但管理费收入并不能为基金公司全部拥有，其中的一部分要作为客户维护费进行支付。在上半年市场向好、投资者热情爆棚的背景下，客户维护费也水涨船高，累计达到97.13亿元，较2019年上半年的64.94亿元，同比增长49.57%，同时，也占到管理费收入的24.31%。且在一年时间内客户维护费的占比就提升了3个百分点。

在业内人士看来，客户维护费规模快速增长的背后，既有市场环境方面的原因，也有基金公司自身实力的因素。南方一家大型公募市场部人士表示，除了管理规模的提升带动管理费收入增长外，近年来监管鼓励推动权益类基金发展，但相较于备受机构投资者青睐的货币基金和债券型基金，权益类基金的受众更多是个人投资者，也就更依赖于包括银行、券商和独立基金销售机构在内的零售渠道，而非基金公司的直销渠道。因此，也需要代销渠道的大力支持，客户维护费的增长也就可以预见了。

8家公司占比过半

北京商报记者调查发现，今年上半年部分基金公司客户维护费占比颇高。据Wind数据统计，截至上半年末，共有8家基金公司客户维护费在管理费中占比高于50%，分别为恒越基金、鹏扬基金、中银证券、恒生前海基金、华泰证券资管、华融基金、朱雀基金、凯石基金。总体来看，8家基金公司多为中小型公司。

北京商报记者就客户维护管理费比例上涨的原因致电采访上述部分基金公司，但截至发稿前，并未收到相关回复。

南方某大型公募从业人员提到，代销机构对于基金产品的客户维护费收取基本是“一单一谈”。对大型基金公司来说，新发产品的客户维护费一般在五成左右，对中小型公司的新发产品则可能会收取高达六至八成。

独立评论员周正国也向北京商报记者表示，目前，基金公司的销售渠道主要集中在银行、券商及独销机构三方。基金持有者直接通过基金公司自身网站直销购买的比例不高，因此在基金营销中，营销渠道格外重要。

此外，北京商报记者观察发现，部分基金公司年内客户维护费占比较去年末激增。如鹏扬基金，在2019年末，客户维护费占管理费比例仅为24.09%，但在2020年上半年，则提高至75%。对此，有业内人士认为，或与基金公司所销售的产品有关，销售产品不同，代销渠道收取的比例也会随之变化。

监管制定“天花板”

虽然客户维护费占管理费收入比例提升已成大势所趋，但不可否认的是，这一举措也切实影响到了基金公司的实际收入。以上文提及的恒越基金为例，在管理费收入达到58.57万元的同时，客户维护费就高达50万元，也就是说，实际的管理费收入仅约为8.57万元。同期，管理费收入高达1.41亿元的鹏扬基金，客户维护费也接近1.06亿元，实际管理费收入约为0.35亿元。

为此，监管层已于近日针对相关费用设置了上限。8月28日，证监会下发了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则。管理办法中明确设置了客户维护费的上限，其中，对于向个人投资者销售所形成的保有量，客户维护费占基金管理费的约定比率不得超过50%；对于非个人投资者，客户维护费的约定比率则不得超过30%。在通力律师事务所合伙人安东看来，根据监管设置的施行时间，今年10月1日起，上述要求很可能将适用于原有的基金销售合作。

“50%的上限比例设置，或会给目前客户维护费占比较高的基金公司带来一定利好。比例的降低，直接导致同样管理费收入情况下，实际收入得到提高。”沪上一家中小型公募内部人士也表示。

不过，也有业内人士认为，上限的设置或将加剧行业销售资源的集中。沪上某公募市场研究人士指出，在日常销售过程中，一二线基金公司向销售渠道支付的尾随佣金较低，部分中小基金公司支付的尾随佣金往往高达70%-80%，而当前采取50%上限的方式可能会进一步促进销售资源向头部基金公司集中，中小基金公司将面临进一步挑战。

(责编：李都也(实习生)、李栋)