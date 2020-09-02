恒大半年报凸显“新战略”成效 加码多元布局

人民网北京9月2日电（记者夏晓伦）8月31日，中国恒大发布2020年度中期业绩，上半年实现销售额3488亿，销售回款3120亿，营业收入2666亿，核心净利润193亿，现金余额2046亿。
随着上市房企半年报进入密集披露期，恒大通过实施“高增长、控规模、降负债”的新战略，明确了核心竞争力并大幅度提升了竞争优势。在地产主业稳健发展的同时，恒大布局新能源汽车、文化旅游、健康养生等多个业务版块，不断取得突破性进展，有望实现未来业绩“多点开花”的增长态势。
“新战略”护航地产主业
今年3月底，恒大提出全面实施“高增长、控规模、降负债”发展战略。“高增长”就是要销售高速增长，今年要实现销售8000亿；“控规模”就是严控土地储备规模，未来三年每年要降低3000万平方米左右；“降负债”就是有息负债每年平均下降1500亿。
在“高增长”方面，今年2月恒大采取“网上销售”模式，打造线上与线下相结合的闭环模式,推动销售大幅增长。上半年，恒大实现销售3488亿，已完成全年6500亿销售目标54%，以及8000亿内控销售目标44%。据恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧透露，公司下半年可售货量超8100亿，按照上半年56%去化率预测，下半年将销售4536亿，全年有望达到8000亿销售目标。
在“控规模”方面，恒大上半年严控拿地，土地储备下降至2.4亿平方米。但“减量”不代表“降质”，数据显示，恒大的土地储备一二线城市占比达66%，平均楼面地价约2121元/平方米，总值达到3万亿，可满足未来3-4年发展需要。
在“降负债”方面，得益于销售回款与土地储备的“一增一减”，自3月底启动新战略以来，恒大有息负债大幅下降400亿。
另据夏海钧介绍，下半年，恒大将继续实施“高增长、控规模、降负债”战略：一要继续加大销售及销售回款，下半年力争回款3800亿；二要严控土地储备规模，实现土储负增长；三要逐步分拆优质资产上市，将进一步增加净资产，推动负债率进一步下降。
多元化业务布局并进
如果说地产是恒大的主航道，新能源汽车或将成为恒大的第二条增长曲线。
8月以来,恒大汽车频放“大招”。先是恒驰首期六款车同时亮相，随后恒大汽车上海、广州生产基地曝光，全线进入设备调试阶段。在恒大汽车半年业绩发布会上，恒大高管表示将筹建展示体验、销售、维保修售后服务三大中心，构建最强销售和售后网络，并透露恒驰明年上半年启动试生产，下半年陆续实现量产。
可以看到，恒大通过一系列超前布局，在研发、生产、销售各环节全面发力，打造了“研产销一体化”闭环。有专家分析，未来随着恒驰量产入市，恒大有望迅速抢占市场。
此外，据夏海钧介绍，目前恒大物业合约面积超5亿平方米，在管面积超2.5亿平方米，服务600万业主；2019年营业收入73亿元，净利润9.2亿元。夏海钧还表示，恒大物业未来三年将保持高速增长。
据了解，恒大物业稍早前引进235亿港元战略投资，占股28.061%，公司估值达到750亿元，投资者包括中信、光大控股等大型央企，云峰基金、红杉资本等投资基金，以及腾讯、周大福等企业。
此外，城市更新、文旅产业、健康养生等多元化产业也在培育新增长极。业内人士认为，“多翼齐飞”的新恒大未来将走出一条稳健、多元的发展之路。
践行社会责任 累计捐款超180亿元
半年报数据还显示，上半年，恒大慈善捐赠超38.6亿。据统计，24年来已累计为民生、扶贫等慈善公益事业捐款超180亿。
尤其是扶贫方面，恒大从2015年12月开始结对帮扶贵州省毕节市，捐赠110亿，派出2108人，已协助毕节各级党委政府帮扶90.5万人脱贫，大方县、黔西县、七星关区、织金县等县区已脱贫摘帽。到2020年底，还将帮扶毕节剩余12.5万人脱贫。
今年新冠肺炎疫情发生以来，恒大累计为抗击疫情捐款超12亿，包括第一时间向武汉市捐赠2亿现金和5000吨新鲜蔬菜；向中国医学科学院现金捐赠1亿支持创新药物研发；提供8亿科研经费，联合钟南山团队、哈佛大学开展科研攻关；向中国红十字会捐赠1亿支持开展国际抗疫人道援助等。
今年5月，恒大与钟南山、哈佛召开线上会议，首次披露三方合作抗疫新进展。
日前，《福布斯》发布2020中国慈善榜，恒大集团许家印以30.1亿的总捐赠额，蝉联2020中国慈善榜首善，实现第五次问鼎。
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