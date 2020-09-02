创维集团发布上半年财报 净利3.91亿元 同比增116.02%

8月31日，创维集团有限公司（股票代码：00751.HK，以下简称“创维集团”）发布了2020上半年业绩报告。报告显示，1-6月创维集团实现营业额159.79亿元人民币；毛利额达30.86亿元，毛利率为19.3%；未扣除及已扣除不具控制力权益之本期未经审核利润额分别为5.73亿元及3.91亿元，同比增长64.66%与116.02%。
报告期内，上半年，创维集团多媒体业务营业额为人民币93.94亿元；集团酷开系统的互联网增值服务收入猛增，营业额达人民币5.06亿元，较去年同期3.76亿元大幅度增涨1.30亿元，增长率达34.6%。
海外市场方面，截至6月底，创维集团海外市场营业额为55.82亿元，占集团总营业额34.9%，较去年同期增长12.2%。
在智能电视系统产品方面，得益于电商渠道的扩展，以及在南欧、东欧、俄罗斯、东北亚、中美洲、南美等市场进一步深耕，集团主品牌“SKYWORTH创维”上半年业务增长了12%。（毕磊）
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