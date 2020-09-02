【行走自贸区】武汉自贸片区：市场主体活力进一步激发 经济重振步入“快车道”

人民网北京9月3日电（王紫）8月31日，“行走自贸区”湖北自贸试验区云座谈在线上举行。武汉东湖高新区自贸综合协调局局长李宏表示，湖北武汉自贸片区出台各项举措有力促进了营商环境持续优化，降低了市场主体的经营成本，市场主体活力进一步激发。今年1-7月全区新增市场主体12851户，其中新登记企业9215户，二季度主要经济指标止跌回正。同时，东湖高新区上半年地区生产总值、服务业增加值、工业投资、进出口、招商引资实际到位资金、地方一般公共预算收入等6项经济指标完成情况排名武汉市第一，疫后经济重振步入“快车道”。

提升投资建设便利度。李宏表示，武汉自贸片区深化工程建设项目审批制度改革，出台《项目建设全流程提速十条》，探索“拿地即开工”审批模式，大幅提升项目审批效率。迈瑞医疗武汉基地研究院项目从拿地到开工，只用了不到20个工作日的时间，帮企业抢回了近4个月工期。同时，武汉片区积极开展建设工程履约保证综合保险，减少企业流动资金和银行授信额度的占用，大大降低企业经营成本。

进一步简化企业生产经营审批和条件。据了解，武汉自贸片区建立涉企经营许可事项清单管理制度，落实“证照分离”改革全覆盖试点，破解“准入不准营”难题，营造稳定公平透明、可预期的市场准入环境。此外，武汉片区实行企业住所（经营场所）信息申报登记制，充分释放各类场地资源，进一步降低市场准入门槛。

优化外贸外资企业投资经营环境。李宏在会上称，武汉自贸片区全面落实自贸试验区负面清单，推动韩国赛尔群生物药项目、霍尼韦尔新兴市场中国总部项目、鼎康大规模生物医药研发及商业化定制工厂项目、企鹅杏仁集团华中投资中心项目、猿辅导第二总部项目等落户片区。创新税收担保模式，推动全省首家“企业集团财务公司担保”落地，预计可为华星光电节省开立保函成本2600万元。

提升涉企服务质量和效率。武汉自贸片区打造“15分钟政务服务圈”，企业开办只需1个工作日，简易注销公告期为20天；专设“我要开店”一事联办窗口，针对疫后群众开店需求，支持群众创新创业，量身打造了开餐馆、开培训学校、开书店等9大套餐，详细告知办事指南，指导办事人一次性办好“一件事”。

大力推广远程政务服务。李宏表示，武汉自贸片区创新推出“股权转让登记远程确认服务”改革，有效解决企业股权转让业务耗时、费力、成本高等问题，疫情期间业务受理量5488件，认证次数24559次，今年7月该项改革获国务院批准在全国自贸试验区内复制推广；成立税务“云团队”，提供税收热点网络直播、电子税务局、“钉钉”办税、远程涉税咨询、远程预约办税等“云服务”，“非接触式”办理涉税事项比例超95%；结合疫情防控要求，大力推广“不见面审批”，开放共计329项政务服务网上办理事项清单，减少企业群众办事跑腿的麻烦。

加快集聚“双创”人才资源。记者了解到，武汉自贸片区实行重点企业高端人才专项奖励政策，对在企税前年工资性收入不低于武汉市城镇单位就业人员平均工资10倍的高端人才发放奖励。在集聚高端人才要素资源的同时，实现以科技创新推动产业创新，搭建“才聚光谷”空中招聘平台、举办斗鱼直播招聘会等多种“云招聘”方式，已累积发布近2000家企业的12.03万个招聘岗位，为企业招引近8000名人才。

优化金融服务支持实体经济发展方式。武汉自贸片区在全省率先落地外债便利化额度试点政策，帮助区内科技企业签约登记3500万人民币外债融资额度，成功搭建了企业从境外融入低成本资金的通道；设立湖北省首只10亿元“战疫”基金，并发起设立2亿元应急转贷引导基金，为受疫情影响中小企业提供各类股权、债权融资服务；依托建设银行总行的“企业方舱”专项政策，目前已与建行湖北省分行合作开展全省首家试点；加大企业上市辅导工作力度，2020年，科前生物、路德环境科创板上市通过证监会注册，待正式发行，微创光电新三板精选层挂牌，迈威通信、赫岩科技新三板成功挂牌，另有2家企业科创板在审，1家企业香港上市在审。

(责编：王紫、连品洁)