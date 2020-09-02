【行走自贸区】宜昌自贸片区：构建国际物流通道体系 预计实现年进出口额12.8亿元

人民网北京9月2日电（王紫）8月31日，“行走自贸区”湖北自贸试验区云座谈在线上成功举行。湖北宜昌自贸片区管委会副主任蔡璐表示，随着改革开放的不断深入，宜昌区位优势不断放大。万吨级船舶上接重庆、下联汉沪，焦柳铁路纵贯南北，宜昌高铁直通北、上、广、深等地，高速路网四通八达，三峡机场开通30多条国内航线并将成为全省第二家获批开放的国际机场。2017年4月，宜昌自贸片区挂牌后，还开通了北向的“宜汉欧”，西向的“宜新欧”，南向的“宜昌-钦州-马来西亚”国际铁路货运通道，构建了东西南北各个方向的国际物流通道体系。
蔡璐表示，湖北宜昌自贸片区自挂牌以来，新增企业8000余家，以全市0.13%的国土面积吸引了全市近21%的新增企业。目前，宜昌片区聚集了人福药业、安琪生物等在国际上有较大影响力的企业，主导产业中形成了5个全球第一、4个亚洲第一、3个全国第一的行业细分领域冠军企业和一批国内领先企业。
人民网记者在会上了解到，今年以来宜昌综合保税区、宜昌跨境电商综试区等先后获批，为宜昌自贸片区进一步深化开放，促进外向型经济发展提供了新的机遇。蔡璐表示，宜昌综保区年内即可封关运营，目前已经进驻项目22个，涵盖保税加工、保税贸易、保税研发以及跨境电商等各领域，在谈和跟踪项目45个，实现了入驻一批、储备一批、在谈一批的良好态势，特别是奥马电子5G通讯材料项目本月已投产，预计可实现年销售额15亿元，年进出口额12.8亿元。
蔡璐介绍，宜昌综保区投入运营后，将实现平台功能“1+1>2”的效应。一是“三区叠加”：国家级高新区、自贸区、综保区“三区”空间叠加、政策叠加、优势叠加，实现相互促进、融合发展。二是“区港联动”：宜昌综保区将充分发挥宜昌国家港口型物流枢纽城市、翻坝运输体系等优势，与上游的秭归港、下游的云池港和白洋港等形成联动机制，实现高效协同发展。
此外，宜昌跨境电商产业园已经正式开园运营，克服疫情不利影响，短短半年多的时间就引进了50多家企业，并初步建立了涵盖直播、金融、物流等电商产业发展的全链条服务体系。
随着自贸区改革建设的不断推进，在商务部、海关总署等中央部委的大力支持下，今年以来宜昌综合保税区、宜昌跨境电商综试区等先后获批，为进一步深化开放，促进外向型经济发展提供了新的机遇。当前，宜昌片区正按照形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求，持续深化自贸区改革试验，努力打造三峡地区有序承接高新技术产业转移的集聚区、区域性开放合作新高地。
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