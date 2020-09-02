【行走自贸区】襄阳自贸片区：构建“平台-货代-企业”生态体系 建设内陆“无水港”

人民网北京9月2日电（王紫）8月31日，“行走自贸区”湖北自贸试验区云座谈在线上成功举行。襄阳高新区党工委委员、管委会副主任、自贸片区管委会专职副主任孔令波表示，湖北襄阳自贸片区挂牌三年来，围绕“为国家试制度、为地方谋发展”两大主线，持续深化“先行先试”改革，推动片区在改革、建设及发展方面不断深入。截至2020年6月，襄阳片区内市场主体7150户，比挂牌前增长348.8%。片区共引进项目128个，总投资731亿元，其中外资项目9个，总投资11.98亿元。

据了解，襄阳自贸片区高度重视对外经贸合作和对外通道建设工作。目前襄阳片区已经开通襄汉欧、襄渝欧、襄阳—阳逻港、襄阳—宁波港、襄西欧、襄钦马、襄阳—上海铁海联运国际货运班列、襄阳—深圳盐田港铁海联运国际货运班列和襄阳—上海公铁联运货运专列，这9条货运班列在常态化运行以来，襄欧班列累计发运5128标准箱，货值3.4亿美元。

孔令波表示，襄阳自贸片区通过构建“平台-货代-企业”三级生态体系，推进量价互保机制，逐步降低短驳、场站、铁路、远洋运输及用箱成本。襄西欧班线每个集装箱仅9650元，实现了全国中欧班列最低价格发运。世界知名船务公司马士基将襄阳纳入全球第347号港口目录，襄阳成为名副其实的“无水港”，可在本地签发进出口全程提单。

同时，襄阳自贸片区积极落实海关通关一体化、“提前申报”“自报自缴”等通关模式改革，通关无纸化比例、国际贸易“单一窗口”应用率均达到100%，进口整体通关时间较挂牌前压缩41.53%，出口整体通关时间压缩75.95%。襄阳片区复制实施“先入区后报关”“分送集报、汇总征税”等先进地区经验，原创实施“保税物流中心与港口出口联动”机制，优化原有报关、运输、仓储模式，吸引企业在保税物流中心开展业务。

三年来，襄阳保税物流中心累计办理进出口报关单7192票，进出口监管货值折合人民币61.37亿元。“其中2019年进出口监管货值首次突破30亿元，而挂牌前大致每年的进出口监管货值是2亿元。”孔令波说。

另外，襄阳片区积极进行科技交往，英诺迪克北欧创新科技服务平台作为北欧知名的科技成果转化平台，去年10月和今年6月先后在襄阳片区举办2次北欧创新科技路演活动。未来襄阳片区将依托英诺迪克等一系列科技服务转化平台，引导更多企业走进欧洲，更多欧洲企业进入襄阳。

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