完善工作组织推进体系 走出优化营商环境新路子

8月30日，由人民日报社指导、《环球时报》社主办的第二届中国国际化营商环境高峰论坛暨《2020年中国城市营商环境发展评估报告》发布会在北京举行。论坛围绕优化营商环境，积极应对外部压力，推动逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局展开全方位讨论，形成诸多共识。

发布会上，徐州荣获营商环境质量十佳城市荣誉称号。近几年，徐州坚持把优化营商环境作为推动高质量发展的战略性举措来抓，在江苏省乃至全国较早地全面启动优化营商环境工作，构建了较为完善的工作组织推进体系，初步走出一条具有徐州特点的优化营商环境新路子。

徐州主动对标世行评价标准、看齐国内营商环境建设先进城市水平，明确了“五个最”全国一流营商环境目标，即“审批事项最少、办事效率最高、运营成本最低、政府服务最优、创新创业活力最强”。力争到2022年底，各领域营商环境进入全国先进行列，基本建成全国一流营商环境。今年发布的《2019中国城市营商环境报告》，徐州在100个经济活跃城市中综合排名17位。

徐州市委书记周铁根在论坛上接受采访时说，我们始终认为，优化营商环境不是权宜之计，更不是面子工程，恰恰是从根本上增强城市发展能力和可持续发展的核心竞争力。营商环境好不好，最终要看企业的获得感和满意度，由企业说了算。徐州创新建立“有求必应、无事不扰”服务企业工作机制，聚焦解决市场主体关切，通过具体化、便操作、可落实的工作措施，将“有求必应、无事不扰”以工作机制的形式固定下来，形成了一些创新性的做法，赢得了企业的欢迎和社会的好评。

新冠肺炎疫情既对企业生产经营带来了直接影响，也对优化营商环境提出了新的更高要求。徐州把优化营商环境与做好“六稳”工作、落实“六保”任务紧密结合起来，千方百计帮助企业解决实际问题，最大限度对冲疫情对企业带来的影响。

制定出台支持中小企业发展21条政策措施，惠外贸企业12条政策措施，促进个体工商户复工复业11条举措，帮助企业解决好生产要素协调、减免房租、降低融资成本、开拓市场等实际问题。

每月举办一期政企对话会，组织涉企服务部门单位和企业开展面对面对话交流，直接听取企业在生产经营中遇到的突出问题及意见建议，由涉企服务部门单位现场答疑解惑、协商会办，及时了解企业诉求、高效开展精准服务、破解企业难题。

发布涉企轻微违法行为免罚轻罚清单。针对企业反映的少数执法部门存在“任意执法、随意处罚、以罚代管、小题大作”等现象，学习借鉴外地先进经验和做法，制订了“涉企轻微违法行为不予行政处罚和一般违法行为从轻减轻行政处罚”清单，对企业的无心过失给予改正的机会，为企业提供更加宽松的环境，让企业感受到“有温度的执法”。

深化“放管服”改革，精准回应企业和群众诉求，制定出台《2020年度利企便民改革“双百行动”清单》，共提出202条改革举措，涉及市发改、财政、人社等全市44个涉企服务部门和供电公司、首创水务、港华燃气等5个服务民生重点企业，每条举措均明确了任务书、路线图、时间表、责任主体和服务监督电话。

构建市、县、镇三级服务企业网络，各地各部门单位组建由主要负责同志牵头的服务企业“金牌团队”，开展“一把手·服务”活动，上门听取企业意见，归集企业发展难题，搭建会商会办平台，充分激发了企业发展信心和潜力。

(责编：乔雪峰、毕磊)