打好“专业、生态、政策”三张牌 营造对外开放新高地

8月30日，由人民日报社指导、《环球时报》社主办的第二届中国国际化营商环境高峰论坛暨《2020年中国城市营商环境发展评估报告》发布会在北京举行。论坛围绕优化营商环境，积极应对外部压力，推动逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局展开全方位讨论，形成诸多共识。

发布会上，山东威海荣获国际化营商环境建设标杆城市殊荣。纵观改革开放40多年的发展历程，在每一历史阶段，威海都始终紧跟时代步伐，站在最前沿、走在最前列，主动融入国际化、全球化，成为对外开放的桥头堡和先行区。

为营造优良营商环境，威海近年来对标世界银行营商环境评价指标和国内国际先进城市最优水平，强弱项、补短板、促提升，聚焦堵点卡点，进一步减环节、减材料、减时限、减次数、减费用，为市场主体松绑减负，为企业发展营造最优环境。在全面优化国际营商环境、打造对外开放新高地的具体工作中，重点打好“专业、生态、政策”三张牌。

一是践行专业专注服务理念。突出“以商招商+用心用情”，设立招商“服务大使”，以专业精神“一对一”为外来投资企业提供全周期、保姆式服务。

德国马夸特公司是欧洲最大的电动开关制造商，德国人素来以严谨、专业闻名世界。它来威海投资前，对亚洲30多个城市做了筛选考察，最终选定威海，主要是因为威海的专业态度、专业精神、专业服务。为了配合马夸特的投资调查，威海聘请了业内最权威的专家，结合马夸特的产品定位，对威海周边300公里车程内的所有精密模具生产企业情况，对威海与中国主要整车制造城市及一级配套商所在城市的距离及物流运输情况，开展了深入细致的调查，供马夸特公司参考。马夸特博士说：“威海所完成的调研报告是所有调研城市中用时最短、回复最专业的，马夸特公司没有考虑到的问题，你们都替我们考虑到了。”

二是打造良好产业生态。我们聚焦前端的工业设计、中端的供应链管理、后端的现代物流业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，持续优化产业生态。

惠普公司投资10.5亿美元并购三星打印机入驻威海，成为招商引资的一个典型案例。三星打印机在威海有117家配套企业，惠普之所以选择把生产基地放在威海，看重的正是成熟的打印机生产条件和配套环境。捷普、亿和、正崴、茂森、大振等5个打印机配套项目落户威海，总投资12.4亿美元，形成了以惠普为龙头的打印机产业集群。今年2月8日，威海惠普产业链30多家核心配套企业全面复工，成为惠普在我国第一家复工复产的基地。

三是拥有良好政策环境。近年来，威海先后获得中韩自贸区地方经济合作示范区、国家服务贸易创新发展试点、国家自主创新示范区、国家跨境电商综合试验区等先行先试机会，形成对外开放政策叠加效应。

特有的产业政策，让企业看到了商机，日本软银全球外包软件园、浪潮“一带一路”国家云服务运营中心等高端项目纷纷入驻。总投资1.5亿美元的日本软银全球外包软件园项目在威海落地建设，这是日本软银集团集中优势资源倾力打造的全球服务外包基地。软银选择威海，主要因为威海威海是国家选择的政策创新“试验田”之一，来威海投资发展，不仅能够享受国家层面的政策支持，更有机会直接参与政策创新试点，抢占发展先机。

下一步，威海将重点围绕构建国际物流大通道，加快推进威海—仁川“四港联动”，探索中韩整车物流运输模式，保持威海至欧亚国际班列常态化运行，扩大与“一带一路”沿线国家和地区贸易规模。以中韩自贸区地方经济合作示范区实体园区为龙头打造示范区升级版，打造国际经济合作示范区。以综合保税区为龙头推进国家跨境电商综试区建设，以服务贸易产业园为龙头深化服务贸易创新发展试点，加快中欧中小企业合作区建设，打造一批高质量开放平台载体。制定推进产业链供应链创新链协同发展的意见，全面推行“链长制”，加快培育“产业+配套”“平台+生态”“技术+赋能”的开放型产业生态，争取利用三年左右的时间，基本形成全方位、宽领域、高水平的对外开放新格局。

(责编：乔雪峰、毕磊)