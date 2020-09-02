【行走自贸区】海南自贸港：推动旅游消费提质升级 打造国际旅游消费中心

人民网北京9月2日电 （记者罗知之）9月1日，“行走自贸区”海南自由贸易港云座谈在线上举行。海南省委深改办（自贸港工委办）宣传处副处长杨拯、海南省委人才发展局人才一处处长王建浩、海南国际经济发展局联络活动处负责人刘鹏、海南省旅游和文化广电体育厅国内市场和节庆活动处副处长王越川出席“云座谈”，共同探讨海南自由贸易港的发展成效和发展方向。

“自海南离岛免税新政正式实施和7月14日全国恢复跨省团队旅游以来，在各项有力举措的稳健实施下，海南省接待旅游人次和旅游收入两项指标降幅逐步收窄，酒店入住率大幅提升，三亚海棠湾等区域酒店甚至出现一房难求的火爆场面，免税购物旅游更是逆势增长，对旅游产业链的消费拉动作用尤其突出。”王越川在会上表示。

王越川介绍，7月1日至8月18日，海南4家离岛免税店销售额突破50亿元，同比增长2.5倍，日均销售额超亿元(49天50亿元)；购物人数达74万人，同比增长70%；购物件数458万件，同比增长1.5倍。海南省旅游和文化广电体育厅持续深入落实做好疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，积极推动旅游企业复工复产，谋划我省旅游市场增量的主要措施，通过充分利用离岛免税政策“金字招牌”，多措并举激发市场活力，进一步释放旅游消费潜力。海南省旅游和文化广电体育厅突出免税购物、康养旅游等重点旅游业态，覆盖岛内各市县旅游产品，发放消费折扣券超百万，同时协调五大公司匹配营销资源超亿元，将各类海南旅游产品与免税购物相结合推出一系列“旅游+免税购物”的旅游线路、产品、套餐，采取超常规措施面向岛内外游客实施一系列宣传促销活动，激活全岛旅游消费各个环节，实现精准有效导流，拉动旅游消费显著增长。

“为吸引导流国内高净值游客，重振海南旅游市场，海南省旅游和文化广电体育厅8月7日在北京举办了2020海南自贸港旅游推介会暨“健康游 欢乐购”全国游海南启动仪式，正式拉开“千万人游海南”系列活动的大幕。海南是跨省团队游全面放开之后全国首个赴京举办旅游推介活动的省份，展现出海南在抢跑国内旅游市场中只争朝夕的干劲。”王越川说。

下一步，海南省旅游和文化广电体育厅将通过“走出去”、“请进来”、广告覆盖、OTA及新媒体营销、路演推介、主题事件营销、举办旅游节庆活动等方式，进一步释放免税政策红利。通过一系列措施进一步导流消费能力强的国内高净值人群，抢占国内旅游市场先机，进一步吸引游客来海南免税购物和度假休养，进一步释放免税政策红利，全面拉动我省旅游消费增长，打造国际旅游消费中心，推动旅游消费提质升级。

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