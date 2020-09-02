陕鼓自主研制的AV140轴流压缩机组试车成功

人民网北京9月2日电（许维娜）1日，陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓”）对外宣布，一套拥有陕鼓自主知识产权的AV140轴流压缩机组在厂内试车成功。

陕鼓国务院特殊津贴专家、全国劳模、轴流压缩机专业技术总监王仪田表示，该机组为超大型轴流压缩机组，机组运行风量为每分钟20000～25000立方米、压比为8～9。该机组整机总长度为11.5米，宽5.7米，高4.5米；总重量达400多吨；其中核心部件空心转子长度近11米，重量近70吨，转子内径为1.4米。该机组新型高效叶型和空心转子的全新设计开发，确保了装置整体运行更加稳定和高效节能。

据了解，此次在陕鼓试车成功的AV140超大型轴流压缩机组应用于我国航空发动机高空试验台位的抽气系统领域。陕鼓同类型大型轴流压缩机机组已在我国航空航天连续式跨声速风洞试验、冶金特大型高炉、催化裂化、大型空分、制药、硝酸、硫磺制酸、远程气体输送、压缩储能等多领域应用。

据陕鼓相关负责人介绍，从1999年起，陕鼓轴流压缩机专业研发团队开始研制我国连续式跨声速风洞、航空航天领域超大型轴流压缩机组，陆续攻克了低雷诺数、大流量、高压比、高排气温度、高转速下高性能优化设计，大型空心轴开发，大型焊接件质量控制、超低负压下的防漏油、长轴系转子动力学，以及多台压缩机之间各种串并联的控制技术等一系列技术难题。

与此同时，为推进大型高端装备国产化，近年来，陕鼓还在持续创新中寻求技术的再升级、再突破，并在对国内外前沿技术广泛调研基础上，博采众长，建成了高效率、高性能、高可靠性的轴流压缩机基本级性能实验研究平台，创新研究实验方法，对CFD（计算流体动力学）流体仿真计算结果进行验证，为国产大型高端装备技术提升提供了有力支撑。

“如今，按照国家战略部署，陕鼓集团正联合西安交大全力攻克 某“两机专项”（发动机、燃气轮机）的缩比压气机关键技术，同时，正在研制连续式超声速风洞压缩机，让中国装备在世界舞台上挺起脊梁。”王仪田说。

上述负责人表示，目前，陕鼓已有国家科技进步奖6项；十三五期间，陕鼓研发投入占销售订货额达10%以上。

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