58同城、安居客优品旗舰店南宁率先上线 数据互通助经纪公司品牌升级

致力于推进房产经纪领域数据互联互通，通过数据的连接为房产经纪服务提质增效，为房产经纪公司运营管理深度赋能，58同城、安居客宣布全新打造的“N+优品旗舰店” 于9月1日率先在南宁上线，通过为经纪公司零成本建立线上官网的形式，以正循环的运营规则实现站内流量倾斜以及站外自主引流，进而为经纪门店和经纪人构筑私域流量池，与找房用户建立直接高效的连接。

“N+优品旗舰店”立足开放平台定位，基于58同城、安居客和经纪公司SaaS系统对接，通过和经纪公司共商规则，实现“优秀经纪人×品质好房”的无缝对接，无论是提供更优质的服务，还是经纪公司门店高效在线化管理都实现了质的升级。目前，南宁 “N+优品旗舰店”已与优居、正和兴、辉煌、信誉达成合作，未来将不断邀请更多优秀企业加入。

数据互通助力经纪公司品牌升级，CS运营中心提供增效全链路解决方案

房产服务线上化转移成为大势所趋，58同城、安居客帮助经纪机构通过简洁、高效的SaaS系统对接服务，实现O2O作业提效和经纪门店系统化在线管理，经纪公司可以直接把内网房源一键发布到58同城、安居客平台，进一步提高房源覆盖率。

基于SaaS系统对接，58同城、安居客为经纪公司搭建的“N+优品旗舰店”可实现对经纪人洗盘、实勘、维护、跟进、带看、推广等房产服务各个环节的数据实时分析，将经纪人行为记录对接到平台系统中对其进行评级，进而在行业推进统一化的管理标准在不同的经纪公司门店间实现清晰复制。

房产经纪作为高附加值的服务行业，其员工的全方位服务水平成为企业提升竞争力的关键因素，经纪人的激励机制在运营环节则显得尤为重要。在用户找房服务基本线上化完成的当下， 58同城、安居客基于 SaaS系统对接的数据筛选优质经纪人，并通过系统内算法给予经纪人排序、房源排序等优先特权，为优秀的经纪人带来更优质的用户流量，从而使经纪人更好的聚焦线下作业过程，帮助企业内部管控进一步提效。

除了无缝对接各经纪公司的房源内网管理系统外，58同城、安居客“N+优品旗舰店”还通过Customer Success客户成功运营中心（简称“CS运营中心”）不断深入下沉，并搭建线下服务团队，帮助经纪公司更好的进行线上营销服务，为经纪公司经营管理提供全链路解决方案，助力经纪公司高效经营与管理。

在深度合作的基础上，58同城、安居客CS运营中心通过制定营销策略、过程精细化管理，提升经纪公司的营销投入产出比；通过开放数据，让房地产经纪服务在调取房源时变得更加便捷；基于数字化、细致化的营销管理，提升经纪人服务水平的同时提高客户转化率。

优品全面升级“黑金刚”UI设计，独立频道展示获取优质流量

58同城、安居客“N+优品旗舰店”通过专享展位、专享设计等，为服务全流程表现优异的经纪人导入优质流量，促进经纪人服务过程的提质与增效，打造更好的经纪品牌，在行业内形成良性正循环。

为了给经纪公司带来更好的线上展示效果，58同城、安居客“N+优品旗舰店”全面升级“黑金刚”UI，经纪公司、门店和经纪人三位一体共享全新设计，并且通过首页特别设计的独享入口进行流量倾斜。在“N+优品旗舰店”独立频道将聚合展示“N+优品房源”，用户在找房搜索小区的同时，“N+优品房源”将获得优先展示，单个房源还同时展示多个服务经纪人供用户选择。

值得一提的是， 58同城、安居客“N+优品旗舰店”将基于优质算法自动分配资源，符合公司优秀定义的经纪人将有更高展现特权，获得更多优质流量。此外，配合业主委托服务、临感VR看房、微店搭建等一系列配套提效服务，也极大提升行业的房源信息质量、用户服务品质及房源信息管理效率。

作为国内领先的生活信息服务平台，58同城、安居客始终秉承开放平台定位，基于SaaS服务平台的数据打通，为房产行业带来智能、高效的全新服务模式。58同城、安居客还通过不断与各地方政府和行业协会的数据链接，推进房源系统库和行业规则的建设，促进整个房产服务行业持续健康发展。（王新）

(责编：车柯蒙、孙阳)