量身定制 缓解首贷难（经济聚焦·强化稳企金融支持②）

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2019年4月以来，山东省开展民营和小微企业首贷培植行动，遴选企业并逐户建立工作台账和培植档案，一企一策提供综合金融服务。

发现目标企业、信息互通共享、量身定制产品，山东省金融机构不断开发符合首贷企业特点的金融产品，提高企业获贷能力，让企业的发展之路走得更稳。

申请不到一周，300万元贷款就打到了企业账户上，这是山东泰安东大新材料表面技术有限公司董事长亓立慧的首贷初体验。

由于缺少固定资产，此前不少银行不敢为这家企业提供贷款。但泰安市岱岳农商行工作人员张庆庆到企业调研期间，发现这里有一位山东省泰山产业领军人才。于是，无抵押、免担保的“人才贷”产品解了亓立慧的燃眉之急。

缺信用、缺抵押、缺担保，是民营和小微企业首贷难的重要症结。为此，2019年4月起，中国人民银行济南分行会同山东省财政厅、山东省地方金融监管局等部门在山东开展民营和小微企业首贷培植行动，围绕痛点，因企施策，提升企业获取首贷的能力。

发现目标企业，确定培植名单

疫情防控期间，山东优宝特智能机器人有限公司的负责人范永参加了济南市高新区组织的银企线上对接会。不过，由于没有厂房、土地等抵押物，范永觉得要拿到首次贷款应该会很难。

另一边，齐鲁银行科技创新中心支行行长段练也在努力寻找优质客户。凭借对科技型中小企业的长期关注，段练主动找上了范永。随后，他多次带队去公司调研，看科研能力、产品前景，了解生产经营、融资需求。在综合考量市场前景、信贷政策、担保政策后，在没有抵押物的情况下，齐鲁银行给企业发放了100万元信用贷款。

这是山东金融机构发现目标企业，进行首贷培植的案例之一。2019年4月以来，当地各金融机构遴选未获贷的民营和小微企业开展精准培植帮扶，逐户建立工作台账和培植档案，一企一策提供综合金融服务。

人民银行济南分行货币信贷管理处处长霍成义说，首贷培植更关注处于成长期，有潜力、有市场、有前景但尚未获得银行贷款的民营和小微企业，这需要认真甄别，就像过筛子一样，一遍一遍筛。

为了帮助各金融机构初步发现符合首贷培植条件的企业，山东建立企业信息共享机制。“我们从工信、科技、市场监管等行业主管部门定期获取企业名单并推送给各金融机构。”霍成义说。

同时，各金融机构也会发挥机构网点、人员和业务优势，多渠道发现目标企业。部分银行结合企业注册登记开立基本结算账户情况，主动将企业纳入培植名单；部分银行依托产业链核心企业，主动对接上下游小微企业，纳入供应链金融整体培植。此外，还通过银企对接会、微信公众号推送等方式，吸引目标企业，建立联系，进行培植。

推动信息共享，为企业精准“画像”

将企业纳入名单仅仅是首贷培植的第一步。“从未贷过款的企业，多数与金融机构没有直接联系，我们对其固定资产、生产经营、财务状况等基本不了解。”泰安市泰山农商行业务管理科总经理李洁说，因为银企信息不对称，在确定培植企业前，要对它进行全面的了解。

为解决银企信息不对称问题，人民银行济南分行联合山东省政府办公厅开发“山东省融资服务平台”，省内企业自主登录“山东政务服务网”和“爱山东”手机应用，即可在线提交融资需求。

“企业提交融资需求后，税务、市场监管等5部门17类涉企公共信用信息将自动匹配共享。”霍成义说，融资需求和企业信用信息会实时推送至全省各银行及基层网点，银行工作人员可在线查看，开展融资对接。下一步，山东还将推动实现环保、水电、社保等15大类200余项信息共享。

今年6月，邹城市科威电力设备制造有限公司想更新一批新型设备，但面临200万元资金缺口。企业法人代表张会亮无意中在一份宣传折页中发现可以在山东省融资服务平台发布融资需求，他便试着去发布了一条。没想到，邹城农商行业务人员很快就联系了他，不到3天，贷款就发放下来了。“多亏了这200万元贷款，不仅帮我们克服了疫情影响，下一步扩大再生产也有指望了！”张会亮说。

“我们先通过融资平台查询企业工商、税务等信息，发现企业无行政处罚等不良信用记录，生产经营相对稳定，基本符合贷款条件后，就组织客户经理上门，对企业的生产经营情况进行再次核实。了解到这家企业是首次办理贷款后，我们为其开辟了绿色通道，同时派专人协助完成贷款手续。”邹城农商行相关负责人介绍。

“为更好进行首贷培植，我们还充分发挥综合服务能力，帮助企业建立规范的财务制度，掌握完整、真实的财务信息和全面的订单、物流、资金等经营场景类信息，为企业精准‘画像’。”李洁说，全面掌握企业信息后，我们能提供更精准服务，也有敢贷的底气。

此外，人民银行济南分行督促银行创新开展金融顾问服务，不定期深入培植企业，提供政策咨询、融资对接、风险研判、支付结算等专业化、精准化的顾问服务，通过互动交流，进一步密切银企合作关系。

实行动态管理，做好风险防控

最近，山东美泰信息科技有限公司销售经理张瑾因为资金问题高兴不起来。公司在政府采购目录里，前一段时间，中标了教学设备采购项目，标的金额为914.39万元，可公司仍有不小的资金缺口，“好不容易中标，就怕因为资金不足而错失订单。”

焦灼之际，公司负责人看到泰山农商银行“首贷培植”活动宣传单，抱着试试看的态度，联系到银行。泰山农商银行为其量身定制了贷款融资方案，以应收账款抵押的方式进行贷款，几天时间，资金就足额打到了公司账户。

利用企业结算流水等信息发放“经营快贷”；利用企业纳税信息开办“税银通”业务……为进一步提高企业获贷能力，山东鼓励和引导各金融机构结合培植企业生产经营和资金特点，积极开发适合首贷企业特点的金融产品，为企业定制贷款融资方案。

为了推动金融机构敢贷愿贷，增强金融机构服务民营和小微企业的能力，人民银行济南分行对培植活动成效显著的金融机构，加大再贷款再贴现支持力度。另一方面，将首贷培植纳入银行业务准入、综合评价、宏观审慎评估等工作事项。督导银行改进内部考核激励机制，以绩效考核、尽职免责、容错纠错为抓手，推动优化调整内部绩效考核机制，提高民营及小微融资业务权重和考核分值权重……着力构建完善敢贷、愿贷、能贷、会贷长效机制。

为降低首贷培植风险，还对首贷培植对象实行动态化管理。在持续培植过程中，对企业因项目规划、土地、环保等融资前置条件不完备又暂时无法解决的，可将企业调出培植名单。企业有恶意逃废债务、信用欺诈等明显失信行为或重大经营风险的，可直接将其退出培植名单。人民银行济南分行还督促银行利用好科技成果转化贷款风险补偿、小微企业贷款风险补偿、中小微企业融资担保代偿补偿等政策。

据统计，自2019年以来，截至今年7月末，山东有9.2万家中小微企业获得首次贷款1102亿元。

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 10 版）

(责编：杨光宇)