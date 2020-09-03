本报北京9月2日电 （记者葛孟超）为进一步加强中国债券市场对外开放的系统性、整体性、协同性，便利境外机构投资者配置人民币债券资产，中国人民银行、中国证监会、国家外汇管理局近日共同起草了《中国人民银行 中国证监会 国家外汇管理局关于境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜的公告（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

据了解，《公告》的起草按照“同一套标准、同一套规则的一个中国债券市场”的原则，统一准入标准，优化入市流程，鼓励境外机构作为中长期投资者投资我国债券市场。已进入银行间债券市场的境外机构投资者可以直接或通过互联互通方式投资交易所债券市场。

《公告》共十六条，包括境外机构入市要求、投资方式和投资范围等主要内容。《公告》明确了境外机构范围既包括境外央行、货币当局、国际金融组织、主权财富基金等主权类机构，也包括在我国境外依法注册成立的商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、资产管理机构等商业类机构。境外机构入市方式与现行规定保持一致，即主权类机构需向人民银行提交申请，商业类机构需向人民银行上海总部提交申请。

《公告》规定，通过直接入市渠道及债券通渠道进入银行间债券市场的境外机构无需重复申请，可直接或通过互联互通投资交易所债券市场。已入市的境外机构可开展现券交易，并可基于套期保值需求开展债券借贷、债券远期、远期利率协议、利率互换等交易。

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 10 版）

(责编：杨光宇)