去年工业互联网产业规模增47.3%

本报北京9月2日电 （记者韩鑫）在近日举办的2020工业互联网大会开幕式上，中国信息通信研究院发布了《中国工业互联网发展成效评估报告》。《报告》显示，经过3年起步期发展，我国工业互联网发展环境持续优化，基础设施加速推进，融合应用走深向实，产业规模持续增长，对经济社会发展的带动效应显著增强，2019年工业互联网产业规模同比增长47.3%，对经济增长的贡献从2018年的6.7%提升至9.9%。
在应用模式层面，根据《报告》，我国工业互联网新模式新业态不断涌现，“5G+工业互联网”融合应用加速落地。在参与评估的企业中应用智能化生产、网络化协同、服务化延伸、规模化定制四种新模式的占比分别为33.2%、 26.8%、14.4%、8.7%。
在基础设施建设层面，《报告》显示，企业外网建设持续加码，网络服务质量明显提升，高质量外网已覆盖全国374个地级行政区，覆盖率达89.7%。部分制造企业积极探索，“5G+工业互联网”成为改造新路径，已建在建项目超800个。
在平台体系方面，《报告》指出，目前具有一定行业、区域影响力的平台超过70个，跨行业跨领域平台、垂直行业、企业平台各具特点、优势互补，多层级平台体系初步形成。十大跨行业跨领域平台平均连接设备数量达到80万套，平均工业APP数量超过3500个。
尽管我国工业互联网发展迅速，但仍面临痛点和难点。中国信通院院长刘多指出，具体来看，产业支撑能力仍有不足，一些企业反映设备接口和通信协议不统一，影响设备互联互通；此外，融合应用基础亟待夯实。在参与评估的企业中，“企业内生产设备联网率”为48.8%，“标准化数据协议普及率”为65.9%，即便是领先企业仍有较大提升空间。“下一步仍需持续推进网络体系建设，加强核心技术标准研制，支持平台与应用企业对接。”刘多说。
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