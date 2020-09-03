澳大利亚陷29年来首次经济衰退

澳大利亚引以为傲的经济增长神话正式终结。随着二季度GDP创纪录地大跌，澳大利亚陷入了29年以来的首次经济衰退，原因无他，疫情带来的封锁措施仍旧是最大的冲击。但对于澳大利亚来说，疫情却不是唯一的冲击，早在疫情来临之前，澳大利亚经济便已出现疲软，疫情不过是其经济衰退的最后一击。
当地时间2日，澳大利亚统计局公布了最新的经济数据。统计数据显示，澳大利亚二季度GDP跌幅达到了创纪录的7%，同时，澳大利亚统计局也确认了一季度GDP跌幅为0.3%。连续两个季度的萎缩意味着技术性衰退已经到来。澳大利亚广播公司报道称，澳大利亚上一次陷入衰退还是在1991年。
澳大利亚统计局国民经济核算主管迈克尔·斯梅兹称，受为防控疫情而采取的限制措施影响，二季度澳家庭服务支出显著减少，这是当季经济大幅下滑的重要原因。数据显示，澳大利亚家庭最终消费支出下降12.1％，其中服务支出下降17.6％，受影响的服务行业包括运输、车辆和旅馆运营、咖啡厅和餐馆等。具体来看，当季私人需求拖累GDP增长7.9个百分点，公共需求对GDP增长贡献0.6个百分点，净贸易对GDP增长贡献1个百分点。
今年3月，为加强对新冠疫情的防控，澳大利亚也开始实施限制措施，基本上处于“封城”状态，除必要的工作、运动、购买生活物品、医疗以外，人们被要求“禁足”在家。6月初澳大利亚多州开始逐步解封，但却迎来了疫情的再次反弹。
7月7日，澳大利亚维多利亚州州长Daniel Andrews在发布会上表示，从8日午夜开始，该州首府墨尔本市及其相邻郊区将再次实行“封城”，为期6周，到8月19日结束。据了解，墨尔本是澳大利亚第二大城市，上述措施预计将影响490万人。
“我们连续28年经济增长纪录，如今已正式结束。原因就是百年一遇的疫情。”澳大利亚国库部长乔希·弗赖登伯格认为，这场危机与众不同，他同时表示，“今天的国民经济核算结果证实，新冠病毒对澳大利亚经济有毁灭性影响”。
弗赖登伯格也提到，墨尔本所属维多利亚州的“封城”措施将严重影响三季度GDP。此外，弗赖登伯格还曾称，墨尔本实行的全面封锁措施导致数十万人失业，澳大利亚实际失业率9月末前将升至13%以上。
疫情仿佛成了澳大利亚经济衰退的罪魁祸首，但若将时间线放长，情况可能就会是另一个样子。去年澳大利亚连续28年增长的经济便已出现疲软的迹象，消费低迷成为最大的警示灯，去年12月，澳大利亚新年假期前的零售额触及过去十年来的最低点。
此外，澳大利亚主要城市的房地产市场持续萎缩，企业信心也已经下滑，投资出现下降。统计数据显示，去年二季度澳大利亚公共固定投资总额同比减少了5.41亿澳元，降幅为2.3%，预计投资支出对国内生产总值增长的贡献率将减少0.1%。为此，一些企业正在计划减少资本投入。
本就已经疲态尽显的澳大利亚经济又在去年末遭遇了严重的林火。有专家及咨询机构在接受媒体采访时提到，大火将给澳大利亚经济造成数十亿美元的损失。林火将拖累澳洲2019年第四季度和2020年第一季度的经济增长，尤其会挫伤该国旅游、区域贸易、建筑以及农业生产等领域的经济活动。单是悉尼平均每天的损失便达到5000万澳元，而天气变化导致的酷热和风暴，也使悉尼的经济承受着日益增加的压力。
不过商务部研究院国际市场研究所副所长白明称，疫情更多是给澳大利亚带来外部冲击，相比较而言，澳大利亚地广人稀，疫情产生的内生影响是比较小的，主要是影响其外需。但所幸我们能够看到，整体上半年澳大利亚的经济跌幅仍旧比很多西方国家小，这在很大程度上得益于中国的复工复产，包括中国对铁矿石等矿产需求的增加以及中澳自贸协定等。
至于澳大利亚整体的经济情况，白明认为，主要在于太过于依赖向外部出口原材料，基本上相当于“看天吃饭”，本身增值部分并不高，内需部分也因人口少而带不起来。北京商报记者 杨月涵
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】