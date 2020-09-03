原标题：澳大利亚陷29年来首次经济衰退

澳大利亚引以为傲的经济增长神话正式终结。随着二季度GDP创纪录地大跌，澳大利亚陷入了29年以来的首次经济衰退，原因无他，疫情带来的封锁措施仍旧是最大的冲击。但对于澳大利亚来说，疫情却不是唯一的冲击，早在疫情来临之前，澳大利亚经济便已出现疲软，疫情不过是其经济衰退的最后一击。

当地时间2日，澳大利亚统计局公布了最新的经济数据。统计数据显示，澳大利亚二季度GDP跌幅达到了创纪录的7%，同时，澳大利亚统计局也确认了一季度GDP跌幅为0.3%。连续两个季度的萎缩意味着技术性衰退已经到来。澳大利亚广播公司报道称，澳大利亚上一次陷入衰退还是在1991年。

澳大利亚统计局国民经济核算主管迈克尔·斯梅兹称，受为防控疫情而采取的限制措施影响，二季度澳家庭服务支出显著减少，这是当季经济大幅下滑的重要原因。数据显示，澳大利亚家庭最终消费支出下降12.1％，其中服务支出下降17.6％，受影响的服务行业包括运输、车辆和旅馆运营、咖啡厅和餐馆等。具体来看，当季私人需求拖累GDP增长7.9个百分点，公共需求对GDP增长贡献0.6个百分点，净贸易对GDP增长贡献1个百分点。

今年3月，为加强对新冠疫情的防控，澳大利亚也开始实施限制措施，基本上处于“封城”状态，除必要的工作、运动、购买生活物品、医疗以外，人们被要求“禁足”在家。6月初澳大利亚多州开始逐步解封，但却迎来了疫情的再次反弹。

7月7日，澳大利亚维多利亚州州长Daniel Andrews在发布会上表示，从8日午夜开始，该州首府墨尔本市及其相邻郊区将再次实行“封城”，为期6周，到8月19日结束。据了解，墨尔本是澳大利亚第二大城市，上述措施预计将影响490万人。

“我们连续28年经济增长纪录，如今已正式结束。原因就是百年一遇的疫情。”澳大利亚国库部长乔希·弗赖登伯格认为，这场危机与众不同，他同时表示，“今天的国民经济核算结果证实，新冠病毒对澳大利亚经济有毁灭性影响”。

弗赖登伯格也提到，墨尔本所属维多利亚州的“封城”措施将严重影响三季度GDP。此外，弗赖登伯格还曾称，墨尔本实行的全面封锁措施导致数十万人失业，澳大利亚实际失业率9月末前将升至13%以上。

疫情仿佛成了澳大利亚经济衰退的罪魁祸首，但若将时间线放长，情况可能就会是另一个样子。去年澳大利亚连续28年增长的经济便已出现疲软的迹象，消费低迷成为最大的警示灯，去年12月，澳大利亚新年假期前的零售额触及过去十年来的最低点。

此外，澳大利亚主要城市的房地产市场持续萎缩，企业信心也已经下滑，投资出现下降。统计数据显示，去年二季度澳大利亚公共固定投资总额同比减少了5.41亿澳元，降幅为2.3%，预计投资支出对国内生产总值增长的贡献率将减少0.1%。为此，一些企业正在计划减少资本投入。

本就已经疲态尽显的澳大利亚经济又在去年末遭遇了严重的林火。有专家及咨询机构在接受媒体采访时提到，大火将给澳大利亚经济造成数十亿美元的损失。林火将拖累澳洲2019年第四季度和2020年第一季度的经济增长，尤其会挫伤该国旅游、区域贸易、建筑以及农业生产等领域的经济活动。单是悉尼平均每天的损失便达到5000万澳元，而天气变化导致的酷热和风暴，也使悉尼的经济承受着日益增加的压力。

不过商务部研究院国际市场研究所副所长白明称，疫情更多是给澳大利亚带来外部冲击，相比较而言，澳大利亚地广人稀，疫情产生的内生影响是比较小的，主要是影响其外需。但所幸我们能够看到，整体上半年澳大利亚的经济跌幅仍旧比很多西方国家小，这在很大程度上得益于中国的复工复产，包括中国对铁矿石等矿产需求的增加以及中澳自贸协定等。

至于澳大利亚整体的经济情况，白明认为，主要在于太过于依赖向外部出口原材料，基本上相当于“看天吃饭”，本身增值部分并不高，内需部分也因人口少而带不起来。北京商报记者 杨月涵

(责编：李都也(实习生)、李栋)