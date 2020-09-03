暖意渐浓！解读半年报经济密码

截至8月31日，A股绝大多数上市公司如期完成2020年半年报披露。从一季度受疫情冲击大幅下滑，到二季度随疫情防控进入常态化阶段出现显著改善，上市公司上半年业绩表现折射出中国经济稳健发展“密码”。

上市公司二季度业绩复苏明显

据中证金融研究院统计，上半年，3900多家A股上市公司共实现营业总收入23.46万亿元、净利润1.85万亿元，同比分别下降1.84%、18.03%。

A股上市公司上半年营收和净利润同比双降，显示疫情和国内外经济环境变化的影响仍在延续，不过，二季度数据出现积极变化。

“虽然上半年上市公司营业总收入和净利润出现负增长，但与一季度相比降幅均收窄6.25个百分点。”中证金融研究院公司金融部副研究员孙即表示。

与此同时，上市公司盈利面较一季度明显扩大，深市上市公司近八成实现盈利，沪市主板公司超八成实现盈利。

上市公司作为实体经济的“基本盘”，是资本市场发挥“晴雨表”功能的基石。上市公司业绩的改善，与二季度以来经济向好态势相一致。

受疫情冲击，一季度我国GDP同比下降6.8%。随着疫情防控进入常态化阶段和各项“六稳”“六保”政策的落实，实体经济获得有力支撑，二季度GDP同比增速转正，增速为3.2%，带动上半年GDP降幅收窄至1.6%。

“今年以来国家大力实施减税降费，出台企业纾困政策，这是促使上市公司净利润边际改善的一个重要原因。”孙即说。

专家认为，在疫情冲击和国内外经济环境变化挑战下，A股上市公司业绩改善，折射出中国经济潜力大、韧性强的特点。

消费升级成业绩增长主动力

整体来看，在部分传统行业因需求不振业绩承压的同时，消费升级成为稳定和推动上市公司业绩增长的重要驱动力。

“上市公司中报业绩出现明显的复苏迹象，与消费行业在国民经济中的比重不断提升密切相关。”光大证券金融产品总部首席投资顾问滕印指出。

改革开放40多年来，伴随群众生活水平不断提升，消费作为经济增长主动力的作用进一步显现。国家统计局数据显示，2019年最终消费支出对GDP增长的贡献率达到57.8%。

今年以来，我国商品零售额增速逐月回升，特别是7月份实现年内首次正增长，增速为0.2%。尽管疫情一定程度上影响了民众消费的节奏和速率，但消费升级的趋势并未改变，消费升级类商品保持较快增长。

深圳莱宝高科技股份有限公司是一家为笔记本电脑提供电容式触摸屏的上市公司。“受益于全球笔记本电脑需求旺盛，公司销售收入较上年同期大幅增长，结合产能挖潜，公司产品销售毛利大幅增加。”莱宝高科有关人士告诉记者。

数据显示，莱宝高科2020年上半年实现营业收入27.7亿元，同比增长26.6%，归属于上市公司股东净利润2.3亿元，同比增长143.7%。

国家统计局数据显示，今年上半年，我国人均购买家用台式电脑和笔记本电脑支出分别增长19.4%和79.6%。

随着汽车消费在二季度回暖，汽车制造业上市公司业绩有所改善。据中证金融研究院统计，汽车制造业上市公司上半年营收、净利润降幅较一季度分别收窄21.6个和57.1个百分点。

作为消费升级类商品，化妆品类、体育娱乐用品类等产品销售保持快速增长，A股相关上市企业得以较快摆脱疫情影响，且长期增长潜力被看好。受益于消费需求恢复带动，创业板数字创意产业二季度净利润环比增速达64.20%。

部分传统产业需求尚待提振

被视为新经济和科创企业“聚集地”的创业板及科创板上半年大幅“跑赢”沪深主板。据中证金融研究院统计，上半年创业板、科创板公司营收同比分别增长0.20%、5.75%，净利润同比分别增长13.03%、30.73%。

这表明，在创新驱动战略下，无论是科创板、创业板先后试点注册制，还是减税降费等一系列扶持政策出台，都对科技行业发展产生了积极的促进作用。

与此同时，上市公司研发投入持续加大。上半年科创板公司共计投入研发资金129亿元，研发投入占营业收入比重的平均值为18.53%，比去年全年提高6个百分点。

在新经济蓬勃发展之际，部分传统产业需求尚待提振。从沪市主板情况来看，煤炭、有色、钢铁、化工等传统支柱行业恢复进程较为缓慢。

“相比之下，传统周期性行业业绩表现弱于新经济行业。采矿业、工业原材料行业二季度净利润有所改善，但同比降幅仍较为显著。受疫情冲击较大的航空、线下服务业上市公司业绩仍未见明显起色。”孙即表示。

专家认为，当前应着力提升扩大内需政策的实际效果，不断提高市场需求的回升速度。

从近期数据看，经济发展呈持续向好态势。7月主要经济指标继续改善，中国制造业采购经理指数（PMI）已连续6个月站在50%的荣枯线之上。

前海开源基金首席经济学家杨德龙说：“预计下半年中国经济将继续复苏，上市公司整体盈利有望转为正增长。”

新华社记者 姚均芳 潘清 吴燕婷（新华社北京9月2日电）

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