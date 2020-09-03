人民币中间价连续七日调升

中国外汇交易中心数据显示，9月2日，人民币中间价报6.8376，上调122点，连续七日调升。受此带动，当日在岸人民币16：30收盘报6.8261，较上一交易日上涨22点。
随着美元指数的持续走软，人民币兑美元汇率逐步攀升，近10个交易日升值幅度近2%，与此同时，美元指数8月来累计下跌1.24%，是2017年以来月线持续最长的连续下跌。不少业内人士认为，美元指数短期内尚未“跌透”，未来人民币超预期升值可能来自实体部门集中结汇、美元超预期下行。
中信证券研究所首席固定收益、外汇及大宗商品分析师明明表示，人民币汇率的走强或仍将延续，但考虑到后续可能存在的风险，包括全球避险情绪等，人民币汇率或呈现斜率放缓的升值走势，短期人民币汇率区间或为6.7至6.8。还应注意到，汇率的持续升值或对中国出口和制造业造成一定冲击。
在人民币稳健“底色”支撑下，巨量新增资金有望进入中国市场。渣打中国最新报告称，9月24日，富时罗素将公布其世界政府债券指数（WGBI）的年度评估结果，预计中国国债有八成可能会被纳入其中。一旦成功纳入，理论上将会带来1400亿美元至1700亿美元的被动资金流入。
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