8月地方债发行提速 谨防资金闲置及收益缺失

8月，地方债发行量大增。据东方财富Choice统计，8月地方债发行规模达11997.22亿元，单月规模创年内月度次高。

地方债发行重新放量

按今年月度地方债发行情况看，数据显示，1月份发行地方债7850.64亿元、2月份为4379亿元、3月份为3875亿元、4月份为2868亿元、5月份为13025亿元、6月份为2867亿元、7月份为2722亿元。因此，8月份地方债发行规模创下年内月度次高。

中财—鹏元地方财政投融资研究所执行所长温来成在接受中国经济时报记者采访时表示，8月地方债发行量大增最主要原因是，首先，随着国内新冠肺炎疫情的缓解，各省市加快了复工复产的步伐。其次，从预算的角度，因为受疫情影响，今年前6个月各地处于停工状态，所以，为完成年度预算目标，各省市加速推进发债速度。

经全国人大审议批准，2020年安排新增专项债券3.75万亿元。按照财政部要求，加快新增地方政府专项债券发行，力争在10月底前发行完毕。数据显示，8月1日-8月28日，新增地方专项债发行量达5646.33亿元，整个8月份发行规模将达6307.33亿元；截至8月28日，今年以来新增地方专项债发行规模达28307.66亿元，完成全年计划（3.75万亿元）的75.5%。这意味着，还剩余9192.34亿元等待发行。

做好可行性研究谨防资金闲置

近两年，为加大对实体经济支持力度，地方债发行规模大幅增长。然而，由于申请资金时前期调研工作准备仓促，容易出现资金闲置的情况。温来成告诉记者，这种情况主要还是地方政府在申请资金时，项目储备不足，项目管理上有漏洞。例如，不管是一般债券建设的项目，还是专项债券建设的项目，都要走政府的审批程序，如前期的项目建议书、可行性研究报告。另外，项目开工前需要取得土地、环保、城市建设等方面的一系列审批手续，如果项目任何一个环节出现了问题，那么这个项目在拿到资金之后，就可能不能开工建设，因而就会出现资金闲置问题。

温来成说，一些地方政府在申报债券发行额度时，有些资料，如项目实施方案、财务测算方案可能跟实际有一定差距，待资金到手之后，项目建设过程当中就会出现各种问题。

温来成从两个方面提出建议，从地方管理角度看，加强政府投资项目管理前期基础工作，做好政府项目库的管理工作。另一方面，项目建议书等要符合实际情况，要实事求是。严格筛选项目，确保项目完工后收益符合预期，切勿产生债务风险，埋下了隐患。

(责编：李都也(实习生)、李栋)