出口监管试点扩容 中国原油进口量增长趋势不变

□本报记者 刘叶琳
今年前7个月，中国原油进口量与去年同期相比出现增长。业内人士预计，随着国内市场需求的复苏，中国原油进口量仍将有所增长。
海关统计数据显示，2020年7月，中国原油进口量5129.1万吨，进口金额1016.5亿元；1-7月，中国原油累计进口量32003.8万吨，比去年同期增长12.1%，累计进口金额7431亿元，比去年同期减少21.3%。
“7月份中国原油进口环比下降3.55%，同比增长24.99%，主要是由于全球经济数据走强以及美元贬值，需求迹象好转等因素提振市场乐观情绪，国际油价走强，但中国国内成品油消费能力相对疲软，炼厂利润空间缩窄，7月份原油进口量相对6月有所下降。”隆众资讯分析师刘红香表示。
金联创原油分析师韩正己认为，7月原油进口比6月小幅减少，一方面，随着原油价格自历史低位反弹，原油进口将逐步减少。另一方面，此前中国的港口已经难以卸载和储存购买的所有原油，因此沿海的储油罐目前已几乎装满，港口仍然拥挤不堪。为了缓解这一压力，原油进口有所减少。
“今年1-7月中国石油进口的大幅增长很大程度上是受到了国内经济和消费增长的驱动。”韩正己表示，上半年，由于受到新冠肺炎疫情的影响，中国经济遭受较大冲击，但目前，对于疫情的管控已经放松，经济也进入复苏状态。中国海关发布的数据显示，上半年外贸进出口好于预期，6月份出口、进口双双实现正增长，可以看出疫情冲击之下的经济正慢慢重回正轨。此外，由于疫情以及石油输出国组织（OPEC）此前价格战的影响，今年上半年期间原油价格暴跌，为原油进口提供了有利条件，也促进了中国原油进口量的增加。
“1-7月中国进口原油价格比同期明显下降，主要是由于需求复苏相当脆弱，全球疫情造成历史上最大的石油需求暴跌，在需求前景仍然暗淡之际，国际油价依然承压。”刘红香表示。
韩正己认为，5月之后原油期货价格反弹，原油现货价格也随之上涨。其中7月31日布伦特原油现货离岸价格为43.13美元/桶，比6月30日的41.64美元/桶回升3.6%。
未来中国原油进口将呈现怎样的走势？韩正己表示：“随着下半年国内经济进一步复苏，下游需求会出现反弹，但由于此前低油价时期原油进口量大增，以后或将出现一定的减少。但长远来说，随着经济的复苏，中国国内的需求将进一步复苏，进口量仍将呈增长的态势。”
值得注意的是，国际贸易局势的变化对原油进口有较为明显的影响。“三季度炼厂受高油价、低利润的影响，未能呈现以往‘金九银十’的乐观预期。整体来看，预计四季度原油进口量将延续下降的趋势，这主要取决于前期原油配额的消耗和炼厂利润空间。”刘红香表示。
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