服贸会，北京等你来！

记者在冬博会北京2022冬奥组委展区体验滑雪模拟器。

翁奇羽摄（人民视觉）

一名工作人员从室外展区走过。

本报记者 贺 勇摄

新华社记者 郑 悦编制

2020年中国国际服务贸易交易会将于9月4日—9月9日在北京国家会议中心举办。这是新冠肺炎疫情发生以来中国在线下举办的第一场重大国际经贸活动。服贸会的前身是“京交会”。作为服务贸易领域的龙头展会，服贸会同广交会、进博会一起成为中国对外开放的三大展会。

2020年服贸会的主题是“全球服务，互惠共享”，将举办论坛及洽谈活动190场。9月5日至9月9日，服贸会国家会议中心室内展馆及周边室外展馆将面向社会公众开放，9月2日起个人可预约观展。目前，会场进入最后的准备阶段，迎候八方来宾。

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