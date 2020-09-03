旅游服务专题亮相服贸会

2020年中国国际服务贸易交易会明天在北京举办，旅游服务专题是本次服贸会8个专题板块之一。该专题以“旅游连通世界，点亮美好生活”为主题，将搭建服务贸易交易和旅游产品推广的平台，构筑世界人民交往和共享美好生活的桥梁。

记者从北京市文化和旅游局获悉，旅游服务专题展会将设置魅力北京、美丽中国和多彩世界三大区域，并在线上同步办展。目前已吸引来自40多个国家和地区的700余家旅游机构、旅游企业和特邀买家参展。线下展会侧重形象展示和互动体验。线上展会注重专业商洽和交易，利用云技术平台，可实现参展商信息展示、旅游目的地远程推广、远程点对点洽谈等功能。线上展会将常年开展，打造永不落幕的旅游专题展会。

科技办展办会是本届服贸会的特色亮点。旅游服务专题设有“旅游+科技”板块，将通过5G、8K、大数据、人工智能等多种展现形式，展示科技赋能旅游、沉浸式互动体验及全新场景应用三大亮点。通过科技手段呈现圆明园数字复原研究成果，将圆明园“搬到”展会现场，带给观众震撼体验。在旅游公共服务展区，观众通过手机即可查询北京A级旅游景区的虚拟导游、游览攻略、手绘地图等，感受智慧旅游服务的便捷。在特殊群众旅游展区，将展示安全预警智能地板、新型轮椅、步行辅助等特殊群体的旅游装备用品，引导残疾人、老年人等特殊群体走到户外，享受旅游服务。

作为旅游服务贸易发展重要的践行者和推动者，中国旅游集团、首旅集团、山西文旅集团、陕西文投集团、亚特兰蒂斯、海南海花岛等国内旅游企业将通过参展参会，引领行业研究新问题、发现新机遇、找到新方向，推动旅游业重启复苏，推动旅游服务贸易更健康持续发展。

旅游服务专题还将举办“世界旅游合作与发展大会”和“康养旅游国际论坛”，向世界传递全球旅游业声音，凝聚行业力量，提振行业信心，促进全球旅游业发展，打造健康旅游新业态，推动后疫情时代健康旅游的融合发展。

世界旅游城市联合会是北京发起成立的世界首个以城市为主体的全球性国际旅游组织。在服贸会期间，世界旅游城市联合会将主办“世界旅游合作与发展大会”。此次大会是服贸会的四大核心会议之一，是服贸会唯一由国际组织举办的会议，对于疫情下的全球旅游业重启繁荣具有重要意义。

世界旅游城市联合会自2012年成立以来，联合会会员数量已发展至223个，包括148个城市会员、75个机构会员和6个分支机构，覆盖全球75个国家和地区，被誉为成长最快的国际旅游组织。

(责编：栗翘楚、毕磊)