从“一维”升“四维” 助力“在线小店经济”新业态

静静伫立的街边小店，可能是我们日常生活再熟悉不过的景象。居民的日常消费、购物需求，很多时候都在小店里得以满足。近年来，包括众多互联网巨头推动的“本地生活服务”，也说明了这一市场仍然有巨大的挖潜空间。

而围绕小店经济，近期更有重大政策利好推动。日前，商务部宣布计划于2025年达成“百城千区亿店”目标，加快发展“产品优、服务好、环境美、营销广”为标准的特色小店。这也就意味着，未来五年，我国小店经济将迎来高质量发展的诸多契机。

但我们也要看到的是，根据中国中小商业企业协会的数据显示，中国小店数量大、拉动效应高，截至2019年底，全国注册小店8000多万户，带动就业约2亿人，但普遍“小而不强”。类似于《餐饮小店行业淘汰率达八成》、《未来三年，一半街边干洗店都要消失》的行业分析文章层出不穷，小店生存和发展为何这么难？

前浪小店OUT了？“一维”发展之痛，是挑战也是机遇

用一句形象的比喻来说，小店面临“一维”发展之难，即经营模式单一、客户结构单一、店面形象单一、产品形态单一，导致部分小店往往经营一段时期后难以为继。

经营模式单一，体现在众多传统的“前浪”小店都是守着自家的“一亩三分田”，坐等顾客上门。可以说，很多小店经营时间很长，有些小店还是24小时经营，但是上门的客人并不多。毕竟，对于日常工作繁忙的城市白领一族而言，很多时候更喜欢通过网购的方式，选择自己所需要和心仪的商品。

而要打破这一经营瓶颈，众多小店需要的是与年轻消费者有更多“面对面”的机会。比如，当下电商直播成为风口，薇娅、李佳琦等名字已经让人耳熟能详。很多小店店主平时刷抖音，看到主播们一场直播就能卖货动辄几十万、几百万的热闹场景，也难免羡慕。

只有“触网”，分享短视频、直播等创新红利，才能让这些“前浪”小店店主找到发展的第二条路。不过还有一个问题是，单个小店店主哪怕上网，注册抖音账号拍视频搞直播，苦于名气不够，还是难以在短时间内获得人气。

传统小店的第二大痛点，则是客户结构单一，基本依赖于周边邻居街坊，而且是空余时间多的大爷大妈，而日常工作忙碌的上班一族，则往往与近在咫尺的小店“擦肩而过”。

其实，许多小店店主多年专注于某个产品领域，精心打磨每一件交付到用户手中的产品，产品质量很高，难就难在，大量消费者往往与这样的小店擦肩而过，无法触摸小店的魅力。

不少传统小店店主对产品质量把关严格，也有不少出彩的特色产品。然而，限于经验等方面限制，在店面形象上比较单一，就是一个大众化的招牌，一个无法让人眼睛一亮的店名，很容易就淹没在大街小巷中。

在北京开小餐馆的王姐有一手川菜好厨艺，吃过的老乡都说“资格”。王姐是个好大厨，但自家店白底红字的店名招牌，略显老旧的店内装修，让好味道的川菜小馆被淹没在老街中。

王姐为店面形象单一不吸引人而烦恼，山东的章大哥则苦于自家产品单一，他的陶人店虽然也获得了不少老客户的认可，但似乎始终对年轻人来说吸引不大。哪怕自己的亲孙子，也总说“爷爷你的陶人我不喜欢，太老土。”

“在线小店经济”新业态——为“前浪”小店“四维” 赋能

面对传统小店的四大痛点，有没有一种创新模式能够全面赋能，从而助力小店获得新生？在2020年艰难的环境下，催生了实体经济“互联网+”浪潮袭来，让局限于大街小巷的小店纷纷上网“在线”。

很多人开始尝试通过短视频、直播，这一当下年轻人最为关注的带货形式，利用“在线小店经济”新业态，成功让小店经营模式、客户结构、店面形象，服务内容，从以往的“一维”经营到“四维”赋能，让这些深藏在街头巷尾的“宝藏小店”被更多人看见。

无论是通过互联网“在线”展示自家小店的独有特色，实现用户拉新、留存，不断通过与用户互动，获得来自用户的好评，从而积累口碑，打造自家小店的品牌形象，实现经营模式的升维。

还是和这群“后浪”年轻顾客在线交流，为他们提供定制化产品，改变以往小店“闭门造车”、产品形态与现代潮流脱节的难题。随着一个个80后、90后成为新客户，用户结构突维，这群“后浪”小店也变得更加年轻化了。

“毕竟现在的年轻人，不仅能要吃好的，而且一个好的店名，一个更有意思的招牌设计，能拍照的环境，才能吸引他们。我接下来就是按照用户的反馈，尽快对店面整体升级，吸引更多人前来。”王姐如是说。

人间烟火气，最抚凡人心。如果说国有企业是中国经济的脊梁，那么小微企业，则是血肉。无数看似平凡的小店，具有强大的生命力。无论外界如何变化，章大哥、王姐将看似普通的小店，却是他们终身为之奋斗的事业，这些都是“了不起的中国小店”的时代缩影，也是它们撑起经济半边天的底气所在。

平安普惠在抖音发起的“828人气小店”活动，面向全国小店及消费者征集为小店打call的短视频，让他们拥有一个专属的展示舞台，并给予优秀的小店流量加持，为其积攒人气、积累口碑、扩展用户、打出品牌。通过互联网平台经济等创新力量，让小微企业在这个流量为王的时代不被抛弃，借助互联网使“酒香飘出巷子外”，也让这些永葆匠心、坚韧不拔、勇担责任的“微营家”，在平台经济的支持下，实现个人、家庭与合伙人更美好的未来。

助力中国“微营家”——能“营”者，才能“赢”

“微营家”是全国1.1亿微小经营者的集体象征。“微”代表着小微经济，但任何国家的宏观经济，都是聚沙成塔，知微见著；“营”代表着小企业主的生存之本，“家”则是他们的立命之根，小店虽狭，内有家国。平安普惠用“微营家”这个身份符号所输出的远不止一个名字代号，更是一种态度——能“营”者，才能“赢”。

大国小店，生息不绝。中国改革开放奇迹的诞生，正是从当初的 “个体户”、“路边摊”创业而起，带动了民营经济的全面发展，也助力中国成为全球第二大经济体。小微企业虽小，却是社会民生不可或缺的发展中坚，也是亿万家庭福祉的创造者，“微营家”概念是对这一市场群体的时代致敬，小店也将在平台经济的赋能下，迎来更蓬勃的发展生机。

(责编：乔雪峰、毕磊)