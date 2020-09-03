聚焦乡村振兴发展 开展问卷调查

青年学生心系家乡发展，结合团中央返家乡实践号召，山东理工大学电气与电子工程学院“筑梦乡村振兴”实践团于8月3日深入乡村展开实践，此次实践以了解新泰市刘杜镇乡村振兴发展现状、找寻推动家乡发展新动力为目的，以发放调查问卷、实地走访调研、与当地村民交流为主要方式，对村民住房条件、经济来源、耕地安置等方面问题进行了深入调查。

截止8月3日，调查问卷阶段已接近尾声，线上与线下共收集到约400份问卷，实践队员对问卷结果进行了统计分析，由于线上阶段采取了网上发放问卷的方式，填写人因而以年轻人居多，占比达61.54%，线下问卷填写人主要为中老年人。综合问卷结果与实地采访调研情况得知，刘杜镇75%村民年龄集中于劳动能力较低的50～80岁年龄段，青壮年劳动力多外出务工，现居人口老龄化现象明显，村庄整体活力不强。刘杜镇是新泰市典型经济发展落后镇，近些年由于镇内推动发展山楂种植业，村民收入水平有较为显著的提升，生活品质有所改善，但镇内道路、公厕等基础设施虽在大力建设中但后期负责管理部门未划分到位，导致规划混乱。其中新旧村民住房建设和处置问题较为突显，在光明东社区实践队员了解到，楼房已初步建成也有部分村民搬进新居，但存在新社区周围有些旧房未拆除、楼后建设过程中堆积的石块等为清理等问题，使社区环境十分杂乱。整体规划有了，具体落实不到位这个大问题明显是刘杜镇乡村振兴路上亟待解决的拦路石。

鉴于这一情况，实践队员即以新居旧居规划不清晰的住房问题为切入点与当地村民展开了进一步交谈，旨在深入交流村民生活各方面内容，切实了解基层农村真实状况。

在村民文化水平方面，近60%的村民学历为初中水平，拥有大学学历的村民仅占比10%，这说明刘杜镇整体文化程度不高，缺乏接受过高等教育的高素质人才，镇中多数以上村民仍以务农、外出打工为主要谋生手段，这也是导致收入不高、缺乏创新创业环境进而导致57.6%的年轻人不愿返乡创业的重要因素。但值得期待的是随着近年来刘杜镇“甜红子”山楂产业的兴起，务农村民的收入有所增加，同时吸引着外出务工人员的积极返乡，年轻富有活力的劳动力回到家乡、回归土地也给刘杜镇发展带来了新的活力。另外，在体育文化建设方面刘杜镇较为欠缺，休闲广场、健身器材等基础体育设施建设数量较少、质量参差不齐，村民对健身器材保护意识也较差，村民表示:“希望能有专门的人定期对健身场地其器材进行维护”。

有关乡村振兴建设方面上，在填写问卷的村民中38.46%的村民表示听说过，仅有大概的了解，3.85%的人表示从未了解，从这一结果看，刘杜镇村镇两级基层政府对国家相关政策的传达不到位，其工作有待继续完善。随着乡村振兴政策的实施， 378个填写问卷村民中有143人表示近些年来乡村变化较大，在实践队员的追问下，有村民告诉队员:“村里环境好了很多，各家各户前面都有垃圾桶，扔垃圾很方便，而且这几年的收入也多了”，村民的话直接反映了乡村振兴战略带来的变化，农民收入在稳步增加、农村居住环境在逐步改善、医疗卫生水平大有提高。同时，村民还向实践队员透露希望政府能在乡村道路、绿化面积、医疗保障、乡村文化教育等方面继续对刘杜镇各村进行改造，尤其是“镇里的学校太少，多建一所就好了”。在谈到乡村振兴主要依靠问题时，80%的村民表示需要村民和政府的集体努力，另有61.5%的人表示需要国家政策的正确引导，由此可见，国家和政府在乡村振兴政策实施过程中不可取代的重要作用。

实践队员通过此次深入农村，聚焦三农问题，了解与农民息息相关的各项问题，为接下来切实为当地村民做出规划、解决实际问题提供了明确方向，也将更有利于实践队员为新农村建设添砖加瓦。

(责编：乔雪峰、毕磊)