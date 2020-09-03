嘀嗒顺风车保险体系全面升级

人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰）为进一步提升平台安全保障，感恩用户长久以来的支持，嘀嗒出行全面升级平台保险，其中，市内顺风车每车最高保障额度30万元提升至90万元，每人最高保障额度从10万元提升至30万元；城际顺风车每车最高保障额度从300万元提升至400万元，每人最高保障额度从60万元提升至80万元。

除此之外，车主及乘客在顺风车行程中发生非自身疾病导致的猝死，也将得到最高30万/人的猝死赔偿。嘀嗒出行希望通过不断完善和提高平台保险体系，为顺风车主及乘客提供更高标准的出行保障。

同时，嘀嗒出行在疫情期间第一时间推出的“新冠肺炎专项保障金”会继续提供，凡在嘀嗒顺风车行程结束后的30天内，无论感染源自何处，用户如被首次确认为“新型冠状肺炎”，后因确诊罹患新冠状病毒感染的肺炎导致不幸身故，可获最高10万元身故保障理赔。

除了为合乘双方提供的保险保障之外，平台还为双方提供了行程监控、安全护航、路线偏移报警、一键报警、二次人脸识别、乘车校验卡以及安全支付等一系列的安全权益。如果此时，乘客与车主脱离平台交易，对于乘客来说，相应保险理赔无法覆盖，相应的安全权益也无法获得。因此，在严格治理诱导取消、线下交易、诈骗、逃避安全监控等违规或违法行为的时候，乘客应和平台相向而行。

同时，依据《嘀嗒顺风车合乘公约2.0》，车主和乘客都要遵守平台顺风车相关规定。对车主而言，私下接单属违约；对乘客来说，在对方要求脱离平台进行交易的时候，应该拒绝合乘，同时也要向平台做出投诉，如果此时没有这样做，却依然去选择线下合乘，在给自身出行带来安全风险的同时，也是一种违约行为。

对此，嘀嗒出行呼吁：“希望广大用户树立个人安全观，维护个人合法权益，拒绝线下交易，与平台一起打击非法营运，为自身出行增添安全保障。”

(责编：乔雪峰、毕磊)