8月30日，由人民日报社指导、《环球时报》社主办的第二届中国国际化营商环境高峰论坛暨《2020年中国城市营商环境发展评估报告》发布会在北京举行。论坛围绕优化营商环境，积极应对外部压力，推动逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局展开全方位讨论，形成诸多共识。

发布会上，江苏省常熟市荣获国际化营商环境建设示范县（市、区）荣誉称号。一直以来常熟充分利用自身优势，坚持以市场主体和社会公众满意度为导向，以制度创新为核心，切实把营商环境作为发展的“生命线”来抓，着力构筑“效率、信用、服务、标准、作风”五位一体营商环境体系。

常熟市市长焦亚飞在论坛上接受采访时说，在打造优良营商环境方面，常熟一直以来把企业“满不满意、舒不舒心”作为唯一标准，持续创造新的制度、探索新的举措，以营商环境的“最优”带动投资创业的“最热”。

在审批流程上，常熟再造一个审批流程，在“放”方面一件事一次性办理。出台了江苏省首个涉及的轻违法的行为免责的条款，主要是对市场主体不构成违法的处罚进行免责。出台了《民营企业直接沟通机制》，通过微信群等各种渠道，建立了民营企业和政府党委主要的负责人直接沟通机制，企业的诉求、想法可以直接得到政府党委的、回应。

为了吸引优秀人才，今年常熟还推出了几条干货，一个是放开了人才落户的政策，本科生就可以直接落户了；二是每一年拿出两千套政府资产的房子，来提供给人才租赁住宿；三是拿出一千个公办学位给人才的子女入学；四是打通了优秀人才到上海、苏州、南京就医的绿色通道。

(责编：乔雪峰、毕磊)